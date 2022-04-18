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Elektriğe yeni zam kapıda

#Verivox #Thorsten Storck#AVRUPADAN HABER
Elektriğe yeni zam kapıda

Almanya’da başta ısınma ve elektrik tüketim ücretleri olmak üzere enerji fiyatlarında yeniden artış bekleniyor. Karşılaştırma portalı Verivox verilerine göre, elektrik fiyatları yaklaşık yüzde 20 artacak, doğal gaz ise daha pahalı olacak.

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ENERJİ tedarikçilerinin ücret açıklamalarını değerlendiren Verivox’a göre büyük elektrik üreticileri gelecek mayıs ve haziran aylarında yüzde 19.5 dolayında zam yapacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Verivox enerji uzmanı Thorsten Storck, toptan elektrik fiyatlarının bir yıl içerisinde bazı bölgelerde 3 kata kadar artış gösterdiğini ve bu artışların devam etmesini beklendiklerini söyledi.

Almanya genelinde ise fiyatların yarı yarıya artış gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, 4 bin kw elektrik tüketimi için önceki yıl ortalama 1171 euro ödeyen eski abonelerin şimdilerde 1737 euro ödediğini belirtti. Doğal gaz tüketiminin ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41.3 dolayında daha pahalı olacağını kaydeden Verivox uzmanları, tüm gaz sunucularının Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı. Geçen yılın nisan ayında 20 bin kw gaz için 1184 euro ödeyen bir ailenin, aynı gaz tüketimi için Nisan 2022’de 2787 euro ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

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#Verivox #Thorsten Storck#AVRUPADAN HABER

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