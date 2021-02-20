Golünü attı, Hanau’yu böyle hatırlattı

Younes, Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 22. haftasında Bayern Münih’i konuk ettikleri maçın 31. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 27 yaşındaki Lübnan asıllı Alman futbolcu, golden sonra Fatih Saraçoğlu’nun resminin ve adının yer aldığı siyah tişörtü göstererek, terör saldırısında hayatını kaybedenleri hatırlattı. Hanau’da 19 Şubat 2020’de Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafe ve bir büfeye düzenlenen ırkçı saldırıda Saraçoğlu’nun da aralarında bulunduğu 4’ü Türkiye kökenli 9 kişi hayatını kaybetmişti.