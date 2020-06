Eğitim temel anahtar

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verdiği önemi vurgulamak, özellikle lise (Gymnasium) düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek ve başarılı Türk öğrencilerin görünürlüklerini artırmak amacıyla liseyi en iyi not ortalaması bitiren öğrenciler için Frankfurt Başkonsolosluğunda ödül töreni düzenlendi.

T.C. Berlin Büyükelçiliğinin himayesinde başlatılan girişim çerçevesinde, 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında liselerden mezun, başkonsolosluğun çağrısına başvuran öğrenciler arasından belirlenen en yüksek diploma notuna sahip Kerim Öztürk (Not Ortalaması: 1.3), Berdan Sayder Taşkın (Not Ortalaması 1.3) ve Aylin İşler (Not ortalaması: 1.7) için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilerin ailelerinin de hazır bulunduğu törende, öğrencilere Vestel firmasınca hediye edilen birer akıllı telefon, başkonsolosluğun takdir belgesi verildi.

“Türk toplumunu iyi temsil etmeniz önemli”

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ödül töreninde, Türk gençlerinin eğitimlerini en iyi şekilde almalarının ilerideki daha büyük başarılar için önemli olduğunu vurguladı. Türk toplumunun Almanya’da çözülmesi gereken sorunları olduğunu kaydeden Başkonsolos Karartı, “Sizlerin iyi bir eğitim alarak, kendinizi, ailelerinizi ve Türk toplumunu en iyi şekilde temsil etmeniz, eğitiminiz ve donanımınız bu toplumun sorunlarını çözüme kavuşturur. Bir takım köklü çalışmalar yapmanız bizim için önemli. Eğitim, bu konuların köklü anahtarı. Çocuklarımızı bu ülkenin diğer yurttaşları gibi iyi eğitim, donanım, beceriyleriyle örnek bireyler olarak yetiştirebilirsek, bugün konuştuğumuz meseleler yarın tartışılır olmaktan çıkacaktır. Bunu sizler çözeceksiniz. Bu başarılar, bu adamlar bizim için çok önemli. Sizleri yetiştiren, desteklemeye devam eden ailelerinize de teşekkür edebilmek, onların da bu çabasını takdir ettiğimizi ifade edebilmek için bu töreni düzenledik. Töreni içinde bulunduğumuz salgın tedbirleri çerçevesinde gecikmeli yapabildik” diye konuştu. Ödül törenine katılan aileler de çocuklarıyla gurur duyduklarını, çocuklarının takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.