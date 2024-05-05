E-scooter için hangi kurallar geçerli

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* Alkol: E-scooter için geçerli olan promil sınırları, araba kullanma ile aynıdır. Kanında 0.5 ila 1.09 promil ile e-scooter kullanırken yakalananlara, genellikle 500 Euro para cezası kesilir, varsa sürücü ehliyeti bir ay askıya alınır ve trafik siciline iki ceza puanı işlenir. Kanında daha yüksek oranda alkol değeriyle e-scooter kullananlar suç işlemiş kabul sayılırlar. E-scooter ile tehlikeli sürüş stiliyle dikkati çekenler, kanında sadece 0.3 promil alkol dahi tespit edilse, yine trafik suçu işlemiş kabul edilir. Yeni ehliyet sahipleri ve 21 yaşın altındakiler sadece 0,0 promil ile direksiyon başına oturabilirler.

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* Yaş şartı: Almanya’da özel bir e-scooter kullanmak için en az 14 yaşında olmak gerekiyor. Kiralık bir scooter’ı genellikle 18 yaşından itibaren kiralayabilirsiniz. Çünkü kiralama hizmeti sunan şirketle sözleşme yapabilmek için kişinin reşit yaşta olması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, her zaman paylaşım hizmetlerinin (car-sharing) kullanım koşulları geçerlidir. Ayrıca, e-scooter tek kişilik kullanım için tasarlandığından, iki kişinin toplam ağırlığı, söz konusu araç için izin verilenden daha az olsa bile, sadece bir kişi scooter ile sürüş yapabilir, ikili sürüşe izin verilmez. Yolda, yan yana iki e-scooter‘in hareket etmesi de yasak. Bu kuralı ihlal edene 15 ila 30 Euro arasında para cezası kesilir.





* Ehliyet ve kask: E-scooter kullanmak için sürücü ehliyetine gerek yok. Ancak Almanya’nın önde gelen otomobil kulüpleri ACE ve ADAC’nin yanı sıra DEKRA adlı fenni muayene kuruluşu, e-scooter kullananlara kask takmalarını öneriyorlar. Yapılan araştırmalarda, e-scooter’le yapılan kazalarda en büyük darbenin kafada meydana geldiği tespit edildi. Trafik güvenlik uzmanların tavsiyesine göre, bisiklete binmek için geliştirilen kaskların e-scooter’le güvenli sürüş için yeterli. Kask satın alırken, boyun ve şakayı koruduğundan emin olunmalı. Ayrıca, satın almadan önce mağazada kaskı denemek ve doğru ve rahat oturduğundan emin olmak da önemlidir.

* Sürüş ve yollar: E-scooter’lar bisiklet yollarında ve bisikletler için ayrılan şeritlerde kullanılabilir. Federal Alman Ulaştırma Bakanlığı’nın web sitesinde de belirtildiği gibi, e-scooter’lara, sadece ve sadece bisikletler için ayrılan yol ve şeritlerde kullanılmasına izin veriliyor. Bisiklet yolu veya şeridinin olmadığı yollarda ise, istisnai olarak e-scooter’lar kullanılabilir. ADAC uzmanlarının verdiği bilgiye göre, e-scooter’ların, kaldırımlarda, yaya bölgelerinde veya tek yönlü yollarda aksi istikamette kullanılması yasak. Yasak olmasına rağmen kaldırımda scooter kullananlara 15 ila 30 Euro arasında para cezası kesilir.

- BİTTİ-

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BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

MALULİYET AYLIĞI İÇİN BİR AYLIK PRİM YETERLİ

ALMANYA’da malulen emeklilik için bir ay sigorta primi yatırılmış olmasının yeterli olduğunu biliyor muydunuz? Bu hak, işe yeni başlayanların yanı sıra stajyerler için de geçerlidir. Hatta işe yeni başlayanlar veya stajyerler, iş kazası veya hastalık sonucu iş gücü kaybına uğramaları halinde, 1.500 Euro’ya kadar maluliyet aylığı alabilirler. Nasıl mı? buyrun okuyunuz!

KAZA VE HASTALIK DURUMU

Bilindiği gibi, sigortalı işe başlayanlar veya meslek öğrenimi gören stajyerler, genellikle henüz fazla bir sigortalılık ve prim ödeme süresine sahip değiller. Buna rağmen, sosyal güvenlik sisteminin sunduğu birtakım haklardan yararlanabilirler. Örneğin bir kaza veya hastalık halinde, çalışan kişi işlerini yapamaz veya kısıtlı bir şekilde yapabilecek duruma düşebilirler. Bu durum sadece uzun yıllar çalışanların değil, yeni işe başlayanların da başına gelebilir. Sonuç itibariyle bu durum büyük mali kayıplara neden olabilir. Ancak kaza veya hastalık sonucu iş gücü kaybına uğrayanlar genellikle Alman Emeklilik Sigortası’ndan 5 yıl sigortalı prim süresine sahip olmak koşuluyla kısmi iş gücü emeklilik aylığı (Erwerbsminderungsrente) alabilirler. Fakat işe yeni başlayanlar ve stajyerler, beş yıl sigortalı süreye sahip değillerse, yine de maluliyet aylığı almaya hak kazabilirler mi?

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İSTİSNAİ DURUM

Alman Emeklilik Sigortası Federal Ofisi‘nden (DRV) edinilen bilgiye göre, işe yeni başlayanlar ve stajyerler için istisna bir uygulama söz konusudur. DRV açıklamasına göre, bir iş kazası veya meslek hastalığı durumunda iş gücü kaybına uğrayan çiçeği burnunda bir çalışan, bir ay sigorta primi yatırma koşuluyla, maluliyet emekliliği hakkından yararlanabilir. İş göremezlik nedeni başka bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, yine bir aylık bağlanr. Ancak, işgücü kaybı nedeniyle bağlanacak malul aylığına hak kazanabilmek için işgücü kaybı, okul veya meslek eğitimi tamamlandıktan sonraki altı yıl içinde vukuu bulmuş ve kişinin bu süre içinde emeklilik sigortasına en az bir yıl süreyle prim yatırmış olması gerekiyor.

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UZUN SÜRE SİGORTALILARIN DURUM

Emekli aylığı, sigortalı süre boyunca kesilen prim miktarına ve Almancası ‘Zurechnungszeit’ olan eklemeli sürelere göre hesaplanır. İş göremezler böylece, emeklilik yaş sınırına kadar ortalama olarak sigorta primi ödemeye devam etmiş gibi kabul edilir ve aylıkları buna göre hesaplanır. Mesleki eğitim süreleri ayrıca genel olarak daha yüksek oranda prim süresi olarak değerlendirilir. DRV yetkilisi Katja Braubach, işe yeni başlayanlar, gördükleri meslek stajı ve eğitimi sırasında bir iş kazası geçirmeleri halinde, 1.500 Euro’ya kadar maluliyet aylığı alabileceklerini açıkladı.

ARADAKİ FARK NEDİR?

Peki ama, maluliyet aylığı almaya hak kazanma açısından beş yıldan az sigortalılar ile beş yıldan fazla sigortalılar arasındaki fark nedir? Aradaki fark şu: Uzun süre sigortalılarda, iş gücü kaybının nasıl meydana geldiğinin bir önemi yok. Çünkü uzun süreli sigortalılarda, iş gücü kaybına yol açan kazanın ne zaman meydana geldiğinin önemi yok. Diğer bir ifadeyle, kazanın işte veya çalışma saatlerinin dışındaki boş veya serbest zamanda meydana gelmesine bakılmaksızın, uzun süreli sigortalı olana, iş gücü kaybı oranına göre, maluliyet aylığı bağlanır. Aynı durum, işgücü kaybına neden olan hastalığın niteliğine de bakılmaz. Yani, iş gücü kaybına yol açan hastalığın meslek icra sonucu mu, yoksa başka bir nedenle mi ortaya çıktığının önemi yok. Oysa, işe yeni başlayanlarda ortaya çıkan hastalığın meslek icrası sırasında veya sonrasında meydana gelmesi gerekiyor ki, maluliyet aylığı bağlanabilsin.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi Alman Emeklilik Sigortası’nın web sitesinde bulunabilir. DRV’nin ücretsiz olan 0800 10 00 48 00 numaralı danışma hakkından da bilgi edinilebilir.

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Almanya’da mayıs ayında neler değiştiğini gelecek haftaki yazımızda konu edeceğiz. Takipte kalın, kârlı çıkın.