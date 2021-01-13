Düsseldorf’un lüks otelinde Aynur Pektaş imzası

MODACI Aynur Pektaş, teslim süresinin kısalığı, korona dönemindeki çalışma kısıtlamaları, personel azlığı ve üretimin Türkiye’de yapılması nedeniyle sık sık İstanbul’a uçmak zorunda kaldığını söyledi. Pektaş “Uçuşların bile çok seyrek yapıldığı, kapanmanın yaşandığı dönemlerde çok sık uçmak zorunda kaldım. Ürünlerin her aşamasında hazır bulunmak zorundaydım. Zamansızlıktan tasarımların büyük bölümünü uçak yolculuğu sırasında düşünüp kafamda olgunlaştırdım” dedi.

OTELİN RUHUNA UYGUN ÇİZİMLER YARATILDI

Düsseldorf’taki otelin karakterine uygun çizimler ve kumaşlar seçildiğini belirten Pektaş “Benim çalışma alanım beyaz kumaştır. Ancak müşteri farklı renklerde çalışmamızı istedi. Beyaz dışında bir renkle çalıştım. Kıyafetleri hazırlarken otelin iç yapısına uygun olsun istedik. Lüks, sanat eserleri ve güçlü bir iç mimarisi olan otele kıyafetlerin uygunluğunu sağladık. Kıyafetleri taşıyacak personele de beğenme hissi vermesini ve onların da severek giyecekleri ürün yarattık. Ayrıca personelin kıyafetlerin içinde kendisini huzursuz hissetmemesi de çok önemli. Çalışanları bir kalıba sokmayan çizgileri önde tuttuk. Tüm bu unsurları içeren kıyafetleri hazırlamak stresliydi ama mutluluk da verdi. Ix kıyafetleri genelde polyesterden yapılır. Ancak bu koleksiyonun parçalarını tümü yüzde yüz pamuk kumaşlar kullanılarak hazırlandı” dedi.