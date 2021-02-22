Giresunspor, 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme peşinde

22 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de heyecan git gide artıyor.

Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele eden takımlardan Giresunspor, 11'de 11 yaparak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

50 puanla zirvede yer alan Giresun ekibi, ligi ilk 3 sıra içerisinde bitirirse tam 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış olacak.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine, Giresunluların yıllardır süren bir üst lig hayallerinin bu sezon gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Ligde kalan 12 maçlarından da en iyi sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Akgün, "11 maçımızı kazanmayı başardık ve ciddi bir çıkış yakaladık. Süper Lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştüreceğimize inancımız tam" dedi. SAMSUNSPOR 2. SIRADA

Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Samsunspor ise topladığı 46 puanla 2. sırada yer alıyor.

2011-2012 sezonunda küme düşen kırmızı-beyazlılar, yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya çok yakın. İSTANBULSPOR YILLAR SONRA AYAĞA KALKTI

2004-2005 sezonunda Süper Lig'e veda eden İstanbulspor ise 40 puanla 3. sırada.

İlk iki sıraya girmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, bunu başaramazsa play-off'a kalarak Süper Lig biletini almaya çalışacak.

TFF 1. Lig'de puan durumu şu şekilde: