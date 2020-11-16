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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalı posta güvercini

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Dünyanın en pahalı posta güvercini
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Belçika’da düzenlenen açık artırmada 1.6 milyon euroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı.

BELÇİKA Pipa Güvercin Merkezi, internet üzerinden düzenlediği müzayedede, ‘New Kim’ adında iki yaşında dişi bir posta güvercininin rekor fiyata alıcı bulduğunu açıkladı. Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer’e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların ‘New Kim’ için 1.6 milyon euro, ‘Mother New Kim’ için 400 bin euro, ‘Palme Kim’ için 204 bin euro, ‘Kimi’ için 180 bin euro verdiği kaydedildi. Açıklamada, müzayedede 157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 euro ödendiği bildirildi.
Belçika’da 2019 yılında ‘Armando’ adında erkek bir Flaman güvercini, 1 milyon 252 bin euroya bir Çinli tarafından almıştı. Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini ‘Armando’, o dönem en pahalı güvercin olmuştu. Şimdi bu unvanı ‘New Kim’ aldı.

Dünyanın en pahalı posta güvercini

Dünyanın en pahalı posta güvercini

 

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