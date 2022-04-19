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Duisburglular Emirhan için toplandı

#Mehmet Kurulay#IGMG#Bayram Kılıç
Duisburglular Emirhan için toplandı

Almanya’nın Duisburg kentinde polisin ters kelepçe takarak karakola götürdüğü 13 yaşındaki Emirhan için ailesi Duisburg Franz lenze Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Çoğunluğu Türkiye kökenli yaklaşık 100 kişi, Altıntaş ailesine destek için meydanda toplandı. Baba Ersen Altıntaş’ın basın bildirisini, ‘Çocuğumu Kurtar’ (Save my child e.V.) Derneği Başkanı Mehmet Kurulay okudu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

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“ALMAN Anayasası’nın birinci maddesine göre insan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. ‘Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür’ ibaresi yer almaktadır. 13 yaşındaki oğlum iki tane polis memuru tarafından en ağır suçlulara yapılan müdahaleyle anayasal hakkı olan onurunu ve gencecik bir delikanlının duygularını, hayallerini ayaklar altına aldılar. Görüntülerde olduğu gibi hiçbir silahı olmayan daha önce polis ekiplerince üstü aranıyor, üzerinde bir şey olmadığına kanaat getirilerek emin olduktan sonra 13 yaşındaki oğlumu vahşi bir şekliyle yere atıp dizleri ile boynuna, bacaklarına ve sırtına basarak müdahale edildi. Bu korkunç görüntüleri Rabbim kimseye yaşatmasın. Arkadaşlarıyla şakalaşırken düşmemek için oğlum seçim afişine tutunuyor. Tutunurken maalesef seçim pankartı zarar görüyor ve düşüyor. Bunu gören bir kişi polise ihbar ediyor. Kısa bir süre sonra polis ekibi intikal ediyor. Oğlumun üzerini arıyorlar, daha sonra ‘Evine götüreceğiz’ diye polis otosuna sürüklüyorlar. Oğlum bunun üzerine korkarak bir adım geri çekiliyor.”

Duisburglular Emirhan için toplandı

Çocuğumu Kurtar Derneği Başkanı Mehmet Kurulay

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‘EVİNE GÖTÜRECEĞİZ DİYORLAR’
“Görüntülerde de olduğu gibi en sert şekliyle müdahaleye tabi tutuluyor. Video görüntülerinde olduğu gibi oğlum ne bir şiddet ne bir küfür ne direnme gibi hiçbir karşılık vermiyor. 13 yaşındaki bir çocuğun iki tane polis memuru karşısında direnmesi zaten akıl işi bir şey değil. Hâlâ korkusunu atlatamayan oğlum psikolojik destek görmek zorunda kaldı. Bu davranışı başka ailelerin yaşamasını istemiyoruz o yüzden sesimizi duyurmak istiyoruz. Duisburg Belediye Başkanımızı, emniyet müdürünü, milletvekillerini ivedilikle göreve davet ediyoruz. Bu olayın üzerine gidilmesi en temel hakkımız. Orantısız güç kullanan bu iki memurun hesaba çekilmesi gerekiyor. Bizim itirazımız tüm emniyete değil, sadece iki polis memurunun gaddarca muamelesinedir. Avukatımıza başvuru yaparak bu konuyla ilgili hukuki süreci başlattık.”

Duisburglular Emirhan için toplandı
BU ÜLKENİN YABANCILARI DEĞİLİZ
Bu ve benzeri olayların Türk toplumunun kafasında soru işaretleri oluşturduğunu belirten İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç, ise şunları söyledi: “Bu yaşadığımız ülkede ki, bu ülke hepimizin ülkesi, hak ve özgürlüklerin, yasal hakların sonuna kadar korunması gerekirken, polis ve emniyet teşkilatından iki kişinin, ne yazık ki 13 yaşındaki bir çocuğa parkta oynarken şiddet uyguladığına tanık oluyoruz. Bu olayın faillerine, bu polis memurlarına soruşturmanın yapılmasını NRW İçişleri Bakanı’ndan bekliyoruz. Biz bu ülkenin yabancıları değiliz. Birkaç yıl sonra bu gençler bu ülkede üreten, bu ülkeye katkı sağlayan insanlar olacak. Bizler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak bu polis memurlarına gerekli cezaların verilmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.”
Duisburglular Emirhan için toplandı

Duisburglular Emirhan için toplandı

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Duisburglular Emirhan için toplandı

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#Mehmet Kurulay#IGMG#Bayram Kılıç

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