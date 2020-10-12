Düğüne değil, virüse davet

DÜĞÜNE eşi ve kızıyla katılan, hem kendisi hem de kızının test sonucu pozitif çıkan R.Y. adlı davetli, şunları söyledi: “En az bin kişi vardı düğün salonunda. Hiçbir şekilde kurallara uyulmadı. Maske takılmadığı gibi hijyen kuralları da hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına kimse uymadı, zaten istese de uyamazdı. Çünkü salondaki tüm masalar doluydu. Davul, zurna çalınca herkes halaya da kalktı. Cuma akşamı yapılan düğünden üç gün sonra pazartesi kızımın ateşi çıktı, kötüleşti. Doktora gitti. Test sonucunu ise çarşamba günü aldı. Sonuç pozitifti ve kızım koronaya yakalandı. Ateşli evde yatıyor. Onun test sonucunu aldığı gün ben fenalaştım. Benim de testimin sonucunun pozitif olduğunu cuma günü öğrendim. Benim de ateşim var. Evde kalıyorum. Şimdilik Allah’tan eşimde bir şey yok. Düğüne katılanlar panik halinde birbirini arıyor, bilgi veriyor. Damat, gelin ve aileleri de koronaya yakalanmış. Gelinin annesi korona nedeniyle hastaneye yatırılmış. Orada tedavi görüyor. Düğüne katılanlar arasında yaklaşık 70 kişinin koronaya yakalandığı konuşuluyor.” TÜRKİYE KÖKENLİ 23 KİŞİ...

Düğünden kaynaklı vaka olduğunu doğrulayan Berlin Sağlık Dairesi, tam sayının verilmesinin mümkün olmadığı bilgisini paylaştı. Berlin’de son bir haftada günlük korona vaka sayısı hızla arttı. Daha önceleri tespit edilen vaka sayısı 200’ün altında seyrederken, düğünü takip eden günlerde günlük vaka sayısı 400’ün üzerine çıktı. Almanya’da korona vakalarını ve sayılarını izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Berlin’de son bir haftalık vaka sayısı seyri şöyle; 5 Ekim: 302, 6 Ekim: 288, 7 Ekim: 378, 8 Ekim: 497, 9 Ekim: 443, 10 Ekim: 273 ve 11 Ekim: 247. Berlin’de korona vakalarının ortaya çıktığı günden bu yana Türkiye kökenli 23 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybederken, toplam ölenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 234 kişi. Kentteki toplam vaka sayısı 18 bin 75.

ALMANYA’DA RAKAMLAR YÜKSELDİ

Almanya’da koranavirüs vakaları son dönemde alınan önlemlere rağmen artış gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre cumartesi günü son 24 saat içinde 4 bin 721 yeni vaka tespit edilirken, bugün tespit edilen vaka sayısı 2 bin 467. Pazartesi günü rakamlarının düşük olmasının nedenlerinden biri, hafta sonu daha az sayıda test yapılması, diğer nedeni ise ülkenin tümünden test sonuçlarının hafta sonu merkeze bildirilmemesi. Almanya’da şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 325 bin 331. Korona kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısı da 9 bin 621’e yükseldi. Almanya’da 100 bin nüfusa 50 vaka kriteri 30’dan fazla bölgede aşıldı. Berlin’de beş ilçede kriter son haftalarda aşılmıştı. Hatta başkentin Neukölln ilçesi 100 bin nüfusa 142.3 vaka ile ülke genelinde en yüksek veriye sahip bölge konumunda.