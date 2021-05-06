DRV Başkanı Fiebig: Türkiye cazip bir tatil ülkesi!

TÜRKİYE’nin Almanya seyahat pazarı için en önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirten Fiebig, bundan dolayı tur operatörlerinin Türkiye’de kapsamlı teklifler sunmalarının önemli olduğunu ifade etti. Fiebig, “Oteller ve destinasyonlar geçen yıl pratikte çok iyi işleyen hızlı ve iyi düşünülmüş hijyen ve güvenlik konseptleri uyguladı. Bunu Robert Koch Enstitüsü’nün Almanya’ya dönen paket tur misafirleriyle ilgili rakamlar da doğruladı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GÜVELİ KORİDORLAR’ UYGULAMASI DEVAM ETSİN

Bunun yanı sıra Almanya ve Türkiye’nin geçen yıl yaz döneminde Türkiye’nin çeşitli tatil bölgeleri için ‘güvenli koridorlar’ düzenlemesi üzerinde anlaştığını, böylelikle tatil seyahatlerine imkân verildiğini anlatan Fiebig, salgındaki durumun izin vermesi koşuluyla, bu düzenlemenin bu yıl da tekrar uygulanmasının arzu edildiğini kaydetti. Fiebig, Almanların Türkiye’de tatil yapmaya yönelik talebin nasıl olduğuna ilişkin de “Türkiye son derece cazip bir tatil ülkesi ve Almanlar arasında da çok popüler.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Türkiye 2019 yazında, İspanya’dan sonra tatilcilerin tercihlerinde ikinci sırada yer aldı. Şu anda 2021 yazı için alınan rezervasyonlarda Türkiye, Yunanistan ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ancak şu anda koronasız ‘normal’ bir yaz için yapılan rezervasyonların sadece yüzde 20’sinin yapıldığı dikkate alınmalıdır. Esas itibarıyla (insanlarda) tatile çıkmaya ilişkin talep var” dedi. İnsanların tatile ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Fiebig, “Bu (talep), aşılamanın ilerlemesi, mantıklı bir test stratejisi ve kapsamlı hijyen ve güvenlik tedbirleriyle rezervasyonlara da yansıyacaktır. Türkiye’de tatil yapmaya yönelik ilgi (Almanlarda) kesinlikle var” diye konuştu.

İLERİYE DÖNÜK BİR PLANA İHTİYAÇ VAR

Fiebig, Alman hükümetinin aşılananlar ve Kovid-19’u geçirip iyileşenlere olası özgürlükler verme konusunu ele almasının doğru ve önemli olduğunu vurgulayarak bu alanda farklı düzenlemelerinin yapılmasının önlenmesi gerektiğini, aksi takdirde şirketlerde ve tatile gitmek isteyenlerde yeniden bir belirsizlik oluşabileceğini kaydetti. Seyahat sektörünün zor durumda bulunduğunu ve Alman hükümetin yaptığı yardımların uzatılması gerektiğini belirten Fiebig, “Ancak şu anda en acil ihtiyacımız olan şey olumlu bir perspektif sunulması. Turizmi yeniden canlandırılması için ileriye dönük bir plana ihtiyacımız var. Hem müşteriler hem de şirketler seyahatlerin ne zaman ve hangi şartlarda mümkün olacağı konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç duyuyor” değerlendirmesinde bulundu.