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Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

#Fransa#Otizmli Çocuklar#Down Sendromlu Çocuklar
Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

Fransa’dan 8 bin 500 kilometre pedal çevirip down sendromlu ve otizmli çocuklara dikkat çekmek için bisikletleriyle Türkiye’ye giden Fransız çift, Mersin’in Silifke ilçesine gitti.

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FRANSIZ çift Emilie (40) ve Davy Sanchis (42), 13 Haziran 2021’de bisikletleri ile dünya turu yapmak üzere Fransa’dan yola çıktı. Şimdiye dek 8 ülke gezen gezgin çift, Türkiye duraklarında İstanbul’un ardından İzmir, Muğla ve Antalya’dan sonra Mersin’in Silifke ilçesine uğradı. Gittikleri her ülkede down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen çift, Silifke’de de Silifke Belediyesi Yaşam ve Eğitim Merkezinde öğrenim gören down sendromlu ve otizmli çocuklarla buluştu.

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

8 ÜLKE GEZDİLER
Atatürk Anıt Meydanı’nda down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen Sanchis çifti, çocuklara bisikletlerinin özelliklerini ve dünya turundaki deneyimlerini anlattı. Daha sonra down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte şehir turu yapan Sanchis çifti Silifke Belediyesi Yaşam ve Eğitim Merkezinde öğrenim gören down sendromlu ve otizmli çocuklar ve aileleri ile birlikte bir araya geldi. Davy Sanchis şimdiye kadar 8 ülke gezdiklerini belirterek, “13 Haziran 2021 tarihinde Fransa’dan bisikletlerimizle yola çıkarak down ve otizm sendromlu çocuklarımız için Silifke’ye geldik. İnsanları bilinçlendirmek farkındalığı desteklemek adına 3 yıl önce böyle bir proje hazırladık. 3 yıl boyunca sadece pedal çevirerek dünyayı dolaşacağız. Bugün de farkındalık oluşturmak için Silifke’deyiz” dedi.

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Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

‘ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİK’
Emilie Sanchis ise, “Silifke’de down ve otizm sendromlu arkadaşlarla bir araya geldik. Gittiğimiz ülkelerde bazı ailelerle birlikte kaldık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu. “Bugün burada Silifke Belediyesi otizmli ve down sendromlu ailelerimizle ile birlikte bir farkındalık gerçekleştirmek istiyoruz” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Fransa’dan gelen misafirlerimizle birlikte bisiklet turu gerçekleştireceğiz. Katkılarından dolayı otizmli ve down sendromlu ailelerimizle teşekkür ediyorum. Biz Silifke Belediyesi olarak otizmli çocuklarımız için yaşam ve eğitim merkezi açtık. Bu ve buna benzer yerlerin büyüyerek açılması için farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

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Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

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#Fransa#Otizmli Çocuklar#Down Sendromlu Çocuklar

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