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Avrupa
Haber Giriş: 16.02.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Dortmund'un yeni hocası belli oldu

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Dortmund'un yeni hocası belli oldu
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Borussia Dortmund, gelecek sezon için Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose ile anlaşmaya vardı. Açıklamayı Mönchengladbach yaptı.

Borussia Mönchengladbach'ta aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Marco Rose, gelecek sezon için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren 44 yaşındaki çalıştırıcı sözleşmesindeki maddeyi kullandı ve kontratını uzatmama kararı aldı.

Siyah-beyazlı takımın Sportif Direktörü Max Eberl, "Maalesef, Marco Rose sözleşmesindeki maddeyi kullandı ve Borussia Dortmund'a gitmeyi tercih etti" dedi.

2019-2020 sezonunda Mönchengladbach'ın başına geçen Alman teknik adam, bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarmayı başardı. Alman ekibi, 24 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynayacak.

Mönchengladbach ve Dortmund, Mart ayında Almanya Kupası'nda çeyrek final maçında karşılaşacak.

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