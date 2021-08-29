Dortmund’da ‘60. yıla merhaba’ konseri

Dortmund Büyükşehir Belediyesi ve Gecetix organizasyonuyla gerçekleştirilecek konsere Rafet El Roman, Su El Roman, Murda, Halil Vergin gibi sevilen sanatçılar katılacak. Daha önce göçün 50. yılı dolayısıyla yine Dortmund’da düzenlenen konserden sonra 60. yılda Dortmund Westfalenpark etkinlik alanında 4 Eylül’de gerçekleştirilecek olan ‘YazdaFest Open Air 2021- 60.Jahre Merhaba Heimat’ konseriyle ilgili olarak Gecetix’in kurucusu Hakan Yakar şunları söyledi: GÖL KENARINDAKİ SEEBÜHNE SAHNESİNDE OLACAK

“60. yılda da Türkiyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Dortmund’da tekrar böyle bir konser düzenlemek istedik. Korona önlemleri dikkate alınarak oturma düzeninde izlenecek konser Westfalenpark’ın göl kenarındaki büyüleyici ‘Seebühne’ sahnesinde olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel konsere bekliyoruz.”

Korona önlemleri çerçevesinde aşı, test kontrollerinin yapılarak izleyicilerin alana alınacağı açık hava konseriyle ilgili ayrıntılı bilgi Gecetix sitesinden alınabilir.