Dördüncü dalganın merkez üssü Avrupa

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi yaptığı uyarıda, virüsün, Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirterek ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. DSÖ Avrupa Bölgesi, 4 Kasım tarihli açıklamasında “Geçen hafta (ekimin son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59’unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48’ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa bölgesinde, Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika’nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölgesi, güvenilir buldukları istatistiki öngörüye göre, Şubat 2022’de yarım milyon insanın virüse yenik düşerek hayatını kaybedeceğini vurguladı. Sayıların hızla yükselmesinde yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi olduğu ifade edildi. Avrupa ve Orta Asya’da bazı ülkelerin yüzde 70 aşı oranına ulaşırken, bazı ülkelerin yüzde 10’da kaldığını ifade eden DSÖ Avrupa Bölgesi, maske kullanımının yüzde 95’e ulaşması halinde 2022’de 188 bin kişinin hayatının kurtulacağını ifade etti.