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Dördüncü dalganın merkez üssü Avrupa

#Avrupa#Koronavirüs Dördüncü Dalga#AVRUPADAN HABERLER
Dördüncü dalganın merkez üssü Avrupa

Avrupa’da yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle bölge, Orta Asya ile birlikte salgının merkez üssü haline geldi. Soğukların başlamasıyla dördüncü dalga endişesi taşıyan ülkelerden Almanya, Avusturya ve Hollanda, salgın kısıtlamalarından bazılarını tekrar yürürlüğe koydu. Fransa ise üçüncü aşıyı, 65 yaş ve üstünde 1 Aralık’tan itibaren zorunlu tutacak. DSÖ Avrupa Bölgesi yetkilileri ise vaka sayılarının yükselmesinde iki neden öne sürüyor: Yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi.  

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi yaptığı uyarıda, virüsün, Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirterek ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. DSÖ Avrupa Bölgesi, 4 Kasım tarihli açıklamasında “Geçen hafta (ekimin son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59’unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48’ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa bölgesinde, Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika’nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
DSÖ Avrupa Bölgesi, güvenilir buldukları istatistiki öngörüye göre, Şubat 2022’de yarım milyon insanın virüse yenik düşerek hayatını kaybedeceğini vurguladı. Sayıların hızla yükselmesinde yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi olduğu ifade edildi. Avrupa ve Orta Asya’da bazı ülkelerin yüzde 70 aşı oranına ulaşırken, bazı ülkelerin yüzde 10’da kaldığını ifade eden DSÖ Avrupa Bölgesi, maske kullanımının yüzde 95’e ulaşması halinde 2022’de 188 bin kişinin hayatının kurtulacağını ifade etti.

Dördüncü dalganın merkez üssü Avrupa
KISITLAMA GETİREN ÜLKELER
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkenin kısmi olarak Kovid-19 kısıtlamasına gireceğini belirterek 3 hafta boyunca kısıtlamanın etkin olacağını belirtti. Almanya’da bar, restoran, sinema ve kuaförlere pazartesi gününden itibaren sadece aşı olanlar veya Kovid-19 geçirenler alınacak. Fransa ise 1 Aralık itibariyle 65 yaş ve üstü kişilerde üçüncü doz aşıyı zorunlu hale getirdi.
Dördüncü dalganın merkez üssü Avrupa
EYALET BAŞBAKANLARIYLA GÖRÜŞECEK
Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 498 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 21 bin 469’a yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19’dan 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 97 bin 672’ye çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 289 olarak kaydedildi. Aşılama kampanyasında halkın yüzde 70’ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 67.5’ine de ikinci dozu uygulandı. Almanya’da yaşanan salgının dördüncü dalgasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. 11 Kasım’da 50 bin 196 ile salgının başlangıcından bu yana ‘en yüksek günlük vaka sayısı’ tespit edilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayıların hızla artmasından dolayı endişeli olduğunu ve gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunmuştu. Merkel salgındaki durumu ve atılacak adımları görüşmek için 18 Kasım Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.
İngiltere’de ise son üç gün boyunca yaklaşık 41 bin ile 38 bin arası yeni vaka açıklandı. Rusya son üç günlük dönemde günde yaklaşık 40 bin yeni vaka açıkladı.  

 

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#Avrupa#Koronavirüs Dördüncü Dalga#AVRUPADAN HABERLER

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