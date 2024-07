‘Dönerci Söder’!

Haberin Devamı

NÜRNBERG’de Ahmet Can’a ait bir restorana giden Söder, döner kestiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Söder, paylaşımında en sevdiği Türk restoranına geldiğini belirterek, “Döneri her şeyiyle seviyorum ve tabiri caizse kendi kebabımı kesme fırsatım var. O yüzden bir deneyeceğim. Sanırım diğerlerinin yapmasını tercih ederim ama harika kokuyor” ifadesini kullandı. Markus Söder, paylaşımında, çekilişi kazananlarla birlikte döner yemeyi dört gözle beklediğini vurguladı. Restoranın sahibi Can, 30 Temmuz’da Söder’in 40 kişilik davetlisini ağırlayacaklarını belirtti. Etkinliğe Alman basınının da yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Can, “Tarım Bakanı Cem Özdemir, döneri Almanya’ya mal etmeye çalışıyor. Ama döner Türklere ait bir yiyecektir” dedi.

‘HER SENE İSTANBUL’A GİDER’

Söder’in Türk dostu olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayan Can, “Her sene İstanbul’a tatile de gider. 30 yıllık arkadaşımız. Türk mutfağını sevdiği ve tanıtımını yaptığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. Söder, sosyal medya hesabından 40 kişiye döner ısmarlayacağını açıklamış ve 45 bin kişi döner yemek için düzenlenen çekilişe başvurmuştu. CSU’lu siyasetçi ayrıca 500 kişiye çekilişle “Söder Kebab” yazısı ve döner logosu bulunan tişört hediye edeceklerini açıklamıştı.