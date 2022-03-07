‘Döner artık İngiliz yemek kültürünün vazgeçilmezi oldu’

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YAKIN zamanda iş başına geçen yeni sahipleriyle birlikte görünüm değiştiren işletmenin kurucusu Ali Öztürk’le, 1976’dan bu yana açık olan iş yerini ziyaret ettik. Mülkiyeti halen kendinde olan işletmeye adını veren Ali Öztürk, aslen Kahramanmaraş iline bağlı Elbistanlı ve 1971 yılında göç ettiği Londra’da bir süre tekstil atölyelerinde çalışmış. Ardından kendisi ile aynı adı taşıyan bir arkadaşı ile birlikte Tottenham High Road üzerinde bulunan bir lokantayı devralmaya karar vermişler. Bir Kıbrıslı Türk’ün sahibi olduğu kebapçıyı satın alarak ‘Ali Baba’ adını veren Öztürk, daha önce hiç deneyiminin bulunmadığı bir alanda çalışmaya başlamış. Yaklaşık 20 kişilik kapasitesi bulunan iş yerinde, o dönem oldukça popüler olan biftek çeşitlerinin yanı sıra kebap da sunmaya başlayan genç girişimci ve ekibi, işletme mutfağında hazırladıkları kıyma döneri de diğer işletmelerde gördükleri gibi pita ekmeğinin içerisinde servis etmeye başlamış. 20 kilo kapasiteli dönerleri gördükleri ilgiden dolayı 100 kiloya kadar çıkan Ali Baba kebapçısında bugün özellikle hafta sonları uzun kuyruklara oluşuyor.