DİTİB Berlin Şehitlik Cami İmamı: ‘Bir günde 15 cenaze kaldırdık’

BERLİN’in en büyük camisi ve cenazelerin de kaldırıldığı adres olan Berlin Şehitlik Camisi’nde defin işlemlerinin gecikmesi nedeniyle bazı günlerde cenaze namazlarının sayısı da ortalamanın üzerine çıkıyor. Kimi günlerde 10-15 cenazenin kaldırıldığı belirtildi. DİTİB Şehitlik Cami Derneği Başkanı ve imamı Yakup Ayar “Son iki aydır ölenlerin sayısı çok arttı. Bunda mevsimsel nedenler de etkili, korona da. Ayrıca korona nedeniyle yaşlıların Türkiye’ye gitmeyip Berlin’de kalması da cenaze sayısını artırdı. Normal dönemlere göre bizim gözlemlediğimiz camiden kaldırılan cenaze sayısında yüzde 20 oranında artış olduğu yönünde. Geçen hafta bir günde 15 cenaze kaldırdık. Altısı korona kaynaklıydı. Cuma günü beş cenazemiz vardı. Üçü korona salgınından hayatını kaybetmişti. Cenazelerin yoğunluğu nedeniyle mezarlıklarda defin işlemleri 2-3 haftayı buluyor. Mezarlıklarda yeteri kadar çalışan olmaması da defin işlemlerini geciktiriyor” dedi.

‘HER CENAZE İÇİN AYRI SAAT’

Korona nedeniyle cenaze namazlarını da artık vakit namazlarının hemen ardından kılmadıklarını belirten Ayar “Eskiden o gün defin edilecek veya Türkiye’ye gönderilecek tüm cenazelerin namazlarını bir arada kılıyorduk. Cenaze sahipleri kalabalık cemaat oluşturuyordu. Şimdi her bir cenaze için ayrı ayrı saatler belirliyoruz. İki cenaze namazının arasına da en az bir buçuk saat vakit koyuyoruz ki cemaatler birbiriyle karşılaşmasın” dedi.

KARGODA SIKIŞIKLIK

Hem vakit namazlarında hem de cenaze namazlarında mesafe, maske ve temizlik kuralına da aşırı dikkat ettiklerini belirten Ayar “Hem vakit namazlarında hem de cenaze namazında camiye gelenlerin isimlerini listelere yazıyoruz. Aldığımız önlemleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkezi ve yerel sağlık daireleriyle koordineli yürütüyoruz” dedi. Cenazelerin Türkiye’ye götürülmesinde de zaman zaman sıkıntılar yaşandığına işaret eden Ayar, uçak seferlerinin düşmesi nedeniyle kargoda sıkışıklıklar yaşanıyor. Cenaze işlemlerini ve cenazelerin Türkiye’ye naklini DİTB cenaze fonunun yürüttüğünü belirten Ayar “DİTİB cenaze fonu işlemleri çok başarılı yürütüyor. Bu nedenle son altı ayda cenaze fonuna üyelerin sayısında da artış oldu. Cenaze fonundaki arkadaşlarımız cenazeleri sorun yaşanmadan Türkiye’ye aktarma konusunda büyük özveriyle çalışıyor. Ancak Türkiye’ye uçak seferleri azaldığı için kimi zamanlar kargo sıkışıklığı yaşanıyor” dedi.

‘62 AKRABA HASTALANDI’

Berlin’de kaç Türk’ün şimdiye kadar hastalığı yakalandığı tam olarak bilinmezken, eylül, ekim ve kasım aylarında Türkler arasında ciddi şekilde salgın yayıldı. Adını açıklamak istemeyen üç çocuk babası, kendi yakın çevresinde neredeyse hastalığa yakalanamayanın kalmadığını söyledi. Eşi, üç çocuğu ve kendisinin de salgına yakalandığını belirtirken “Annem, ablalarım, onların eşleri ve çocukları, yakın akrabalarımız toplam 62 kişi bizden virüse yakalandık. Ailede neredeyse 5-6 hafta içinde salgının bulaşmadığı kimse kalmadı. Çoğumuz hafif atlattık. Ancak şeker hastası olan bir eniştem günlerce yoğun bakımda kaldı. Ablama solunum cihazı takıldı” dedi.

‘DUŞ ALANLAR SALGINA YAKALANDI’

Meze satan 54 yaşındaki G.A ve beş arkadaşı ise virüsü futbol oynadıkları takımın soyunma odasında kaptı. G.A “Takımda oynayan bir kişi bize duşta bulaştırdı. Eşi ve çocuğu hasta olan bu arkadaş tedbirsiz davranmış. Maça gelmiş ve bizimle duşa girdi. O gün 9 kişi maç yaptık. Üç kişi duşa girmedi ve evine gitti. Biz altı kişi ise duş aldık. Duş alanların hepsi salgına yakalandı. Duş almayan üç arkadaşın testleri negatif çıktı. Gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanı psikolojik olarak da yıkıyor. Direncini kırıyor. Hastalığı en iyi yakalananlar biliyor. Çevremde komplo teorileri yayanlar çoktu. Virüsü kaptıktan sonra artık onları hiç dinlemiyorum ve susturuyorum. Herkes kendisini ve çevresini korumalı. Bu salgına yakalanmamanın en geçerli yolu sorumlu davranmak” dedi.