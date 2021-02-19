Dışişleri Bakanlığı Hanau kurbanlarını andı

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve diğer kurbanları rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerin acılarını paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ırkçılıkla mücadele ve yabancı düşmanlığı mağdurlarıyla dayanışma gösterilmesi amacıyla Hanau’da düzenlenecek anma törenine Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın iştirak edeceği ve bu vesileyle kurbanların aileleri ve Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceği aktarıldı. Hanau’daki hain saldırının ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınması gerektiğinin ve bu konuda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasının, soruşturmanın süratli ve adil şekilde sonuçlandırılmasının beklendiği hatırlatıldı.

‘IRKÇI SÖYLEMLERDEN UZAK DURUN’

Açıklamada, bu saldırıdan ders alıp, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı hiçbir müsamaha gösterilmemesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: “Bu vesileyle Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını besleyen aşırı sağcı ve popülist siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerini bu tehdit karşısında sessiz kalmayarak barışa ve bir arada yaşama ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermeye devam edecektir.”