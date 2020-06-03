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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Diş doktorları da iflas noktasında!

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Diş doktorları da iflas noktasında!
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Almanya’da korona krizi diş doktorlarını da feci vurdu. Mart ve nisan ayında geçen yılın aynı aylarına kıyasla diş doktorlarına giden hasta sayısı yüzde 40 düştü.

WESTFALEN bölgesinde düşüşün yüzde 50 olduğuna dikkat çekilirken Diş Doktorları Birliği Başkanı Ralf Hausweiler koronavirüs korkusu nedeniyle insanların diş doktorlarına gitmeye çekindiğini ve çok sayıda diş doktorunun ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu söyledi.

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