Direct Süpermarket, açığı kapatacak

MEHMET, Güngör ve Ali Demir kardeşlerin işlettiği süpermarket, A’dan Z’ye her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmiş. Manav, kasap, fırın ve çok çeşitli gıda maddelerinin bir arada sunulduğu markette, günlük taze pasta ve börek de yapılıyor. Kasap bölümüyle de iddialı olan market, haftanın yedi günü hizmet veriyor.
Kurdele kesme töreninden önce kısa bir konuşma yapan milletvekili Feryal Clark, yaşanan zor zamanların ardından bölgesinde açılan her bir iş yerinin kendisini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi: “Enfield’te küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonominin bel kemiğidir. Bu tür iş yerleri bölgemizi canlandırmakta, sunduğu iş imkânlarıyla bölge ekonomisine destek vermektedir. Enfield Town bölgesinde Türkiye ürünlerini satan çok fazla market yoktu, açılışını yaptığımız bu süpermarket bu açığın kapanmasına katkı sağlayacak. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duydum, Demir kardeşleri de çalışmalarından dolayı kutluyorum.”
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