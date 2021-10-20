Direct Süpermarket, açığı kapatacak

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MEHMET, Güngör ve Ali Demir kardeşlerin işlettiği süpermarket, A’dan Z’ye her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmiş. Manav, kasap, fırın ve çok çeşitli gıda maddelerinin bir arada sunulduğu markette, günlük taze pasta ve börek de yapılıyor. Kasap bölümüyle de iddialı olan market, haftanın yedi günü hizmet veriyor.

Kurdele kesme töreninden önce kısa bir konuşma yapan milletvekili Feryal Clark, yaşanan zor zamanların ardından bölgesinde açılan her bir iş yerinin kendisini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi: “Enfield’te küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonominin bel kemiğidir. Bu tür iş yerleri bölgemizi canlandırmakta, sunduğu iş imkânlarıyla bölge ekonomisine destek vermektedir. Enfield Town bölgesinde Türkiye ürünlerini satan çok fazla market yoktu, açılışını yaptığımız bu süpermarket bu açığın kapanmasına katkı sağlayacak. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duydum, Demir kardeşleri de çalışmalarından dolayı kutluyorum.”

Belediye Başkanı Sabri Özaydın da yaptığı konuşmada, “Bölgemize yapılan bu güzel yatırımı gerçekleştirenleri tebrik ediyor ve bol kazanç diliyorum. Şehir merkezinde farklı kültürlere ait gıdaların satıldığı böyle bir markete ihtiyaç vardı. İsabetli bir yatırım olduğu kanısındayım. Bu tür girişimleri kişisel olarak destekliyorum. Ayrıca belediye de belli merkezlerde ticaretin ve kültürel hayatın gelişmesini destekleyen adımlar atıyor. Enfield Town bölgesi için güzel bir yatırım olmuş, kutlarım ve başarılı olmalarını dilerim” dedi.Üç yüzden fazla dil ve lehçenin konuşulduğu düşünülen Londra’nın Enfield ilçesinde 60 bin Türkiye kökenli vatandaş yaşıyor, Bu da nüfusun yüzde 19-20’sine denk geliyor