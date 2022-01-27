Diplomatik plakalı araçlara 201 bin euro ceza kesildi

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BERLİN İçişleri Senatörlüğü, CDU’lu eyalet milletvekili Frank Balzer’in verdiği önergesi üzerine geçen yıl yabancı diplomatların neden olduğu trafik ihlalleriyle ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre büyükelçiliklere ait resmi plaka taşıyan araçlara 9 bin 973 ceza kesildi. Berlin’de diplomatik plakalı araç sayısının 2 bin 550 olduğu belirtilen cevaba göre en çok aşırı hız ve hatalı parktan dolayı ceza kesildi. Trafik kurallarını en çok ihlal eden büyükelçilikler ise Suudi Arabistan, Yunanistan ve ABD elçilik görevlileri oldu.

YÜZDE 60’I KAÇIYOR

Ancak yabancı diplomatların aşırı hız veya hatalı parkın yanı sıra yaptıkları kaza sonrası olay yerinden kaçtıkları da belirtildi. Hatta, son dönemlerde kaza yerinden kaçma oranı arttı. 2009 yılına göre kazaya sebep olduktan sonra polis gelmeden olay yerinden kaçan diplomatik plakalı araçların oranı yüzde 60 artış gösterdi. Geçen yıl kasım ayına kadar diplomatik plakalı araçların neden olduğu kaza sayısı 46 oldu. 15 kişinin hafif yaralandığı bu kazaların 28’inde ise diplomatik statüdeki araçlar olay yerinden kaçtı. Berlin’de kasım ayına kadar olan verilere göre diplomatik araçlara 201 bin 98 euro ceza kesildi. Ancak bu paralar Berlin eyaletine ödenmedi.

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2017’DE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Diplomatların neden olduğu trafik ihlalleri nedeniyle zaman zaman ölümler de meydana geldi. Son olarak 2017 yılında Suudi Arabistan elçiliğinde görevli bir diplomat Neukölln ilçesinde aracını bisiklet yoluna park etmiş ve dikkat etmeden kapıyı açınca arkadan gelen bisikletli arabanın kapısına çarparak düşmüştü. 56 yasındaki bisiklet sürücüsü daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.