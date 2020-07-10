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BERLİN
Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Dilek Ölçüm’den online konser

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Dilek Ölçüm’den online konser
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Sanatçı Dilek Ölçüm, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Güçlü Aile Güçlü Gelecek’ projesine destek olmak için Berlin’den şarkılar söyleyecek.

DİLEK Ölçüm’ün konseri ilçe milli eğitim müdürlüğünün @gucluaileguclugelecek Instagram hesabından cuma akşamı Almanya saatiyle 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00’den itibaren canlı yayınlanacak. Dilek Ölçüm, gurubu Nostalji Rüzgarı ile birlikte şarkılarını seslendirecek. İlk kez internet üzerinden konser vereceğini söyleyen Dilek Ölçüm ‘Sosyal projeleri biz grup olarak destekliyoruz. İlk kez online konser vereceğim. Çok farklı olacak. Biz çalıp söylerken keyif alacağız. Bizi dinleyenler de keyif alacaktır. Herkesi bekliyoruz” dedi.

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