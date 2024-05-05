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Dijital bağımlılığın hayatımıza etkisi

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#LANDSHUT#Dijital Bağımlılık#Psikiyatrist Doç. Dr. Arif Sarlık
Dijital bağımlılığın hayatımıza etkisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 11:48

Psikiyatrist Doç. Dr. Arif Sarlık, Landshut’ta ‘Dijital Bağımlılığın Çocuklara, Yetişkinlere ve Sosyal Hayata Olan Etkisi’ üzerine bir sunum yaptı. DİTİB’e bağlı Yunus Emre Camii Başkanı Doç. Dr. Ahmet Taşkıran ve üyeleri tarafından organize edilen 90 dakikalık interaktif sunum, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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Doç. Dr. Sarlık, “Dijital bağımlılığın çocuklara, yetişkinlere ve sosyal hayata olan etkisi çoktur. Bunun yanı sıra okul, iş ve aile hayatında olumsuz etkileri vardır. Alınması gereken önlemler konusunda ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bir arkadaş değil de bir anne ve baba olarak diyalog kurunuz. Din, millet ve kültürün de önemi vardır” dedi. Doç. Dr. Sarlık, sunumun sonunda katılımcıların yoğun isteği üzerine özel ikili görüşmeler yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Dijital bağımlılığın hayatımıza etkisi

Dijital bağımlılığın hayatımıza etkisi



 

 

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#LANDSHUT#Dijital Bağımlılık#Psikiyatrist Doç. Dr. Arif Sarlık

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