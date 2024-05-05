Dijital bağımlılığın hayatımıza etkisi

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Doç. Dr. Sarlık, “Dijital bağımlılığın çocuklara, yetişkinlere ve sosyal hayata olan etkisi çoktur. Bunun yanı sıra okul, iş ve aile hayatında olumsuz etkileri vardır. Alınması gereken önlemler konusunda ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bir arkadaş değil de bir anne ve baba olarak diyalog kurunuz. Din, millet ve kültürün de önemi vardır” dedi. Doç. Dr. Sarlık, sunumun sonunda katılımcıların yoğun isteği üzerine özel ikili görüşmeler yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

