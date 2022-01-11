Devletin zirvesinden 65’inci yıl kutlaması

ALMANYA Cumhubaşkanı Steinmeier mektupta, “İnsanların çok uzun seneler birlikte yaşadıklarını ve mutlu olduklarını bilmek güzel. Birbirlerine karşı güven duymak, her şeyi paylaşmak, birbirinize karşı sorumluluk almak özel bir şans. 65’inci evlilik yıl dönümünü kutlayanların sayısı azdır. Bu özel gününüzde tüm kalbimle size teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı König ise mektubunda, “65’inci evlilik yıl dönümünüzü, Nürnberg şehri ve kendi adıma tebrik ediyorum. Birlikte uzun seneler sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamanızdan mutluluk duyuyorum. Çok az çiftin birlikte kutlayabildiği günlerden dolayı sağlıklı güzel günler diliyorum. Lütfen çiçeği, selamımı ve tüm iyi dileklerimin ifadesi olarak kabul ediniz” dedi.