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HABERLERAvrupa Haberleri

Devletin zirvesinden 65’inci yıl kutlaması

#Frank-Walter Steinmeier#Marcus König#AVRUPADAN HABERLER
Devletin zirvesinden 65’inci yıl kutlaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg’de yaşayan Türkiye kökenli Arslan çiftinin 65’inci evlilik yıl dönümünü kutladı. Steinmeier ile König, 83 yaşındaki Hüseyin Arslan ve 79 yaşındaki Nazife Arslan çiftine çiçek ve mektup gönderdi.

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ALMANYA Cumhubaşkanı Steinmeier mektupta, “İnsanların çok uzun seneler birlikte yaşadıklarını ve mutlu olduklarını bilmek güzel. Birbirlerine karşı güven duymak, her şeyi paylaşmak, birbirinize karşı sorumluluk almak özel bir şans. 65’inci evlilik yıl dönümünü kutlayanların sayısı azdır. Bu özel gününüzde tüm kalbimle size teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı König ise mektubunda, “65’inci evlilik yıl dönümünüzü, Nürnberg şehri ve kendi adıma tebrik ediyorum. Birlikte uzun seneler sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamanızdan mutluluk duyuyorum. Çok az çiftin birlikte kutlayabildiği günlerden dolayı sağlıklı güzel günler diliyorum. Lütfen çiçeği, selamımı ve tüm iyi dileklerimin ifadesi olarak kabul ediniz” dedi.

Devletin zirvesinden 65’inci yıl kutlaması
‘EVLİLİK ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL’
Arslan ailesi ise kutlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “65 sene bir yastıkta yaşlanmamızın mükafatı olarak özel hazırlanmış bir demet çiçekle birlikte gelen anlamlı iki mektubu torunlarımızla birlikte okuyunca çok sevindik ve duygulandık” dedi. Arslan çifti, evliliğin çocuk oyuncağı olmadığını, dünyaya gelecek çocuklara iyi bir gelecek sağlamak için boşanmaların olmaması ve evliliklerin uzun sürmesi gerektiğini belirtti. Çift, eve gelen misafirlerinin Almanya Cumhurbaşkanı ve Nürnberg Belediye Başkanı’ndan gelen mektupları merak edip okumaları ve çifti örnek almaları için mektupları çerçeveletip duvara asacaklarını ifade etti.

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