Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta yarın karşı karşıya gelecek.
Basketbolda iki temsilcimiz Avrupa'da kozlarını paylaşacak.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın başkentte karşı karşıya gelecek.
İki Türk ekibi arasındaki ilk maça Türk Telekom ev sahipliği yapacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Bu maçın rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
Türk Telekom A Grubu'nu lider tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada yer aldı.
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