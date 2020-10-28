Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kâr yaptı

BİR yıl önce aynı dönemde ise bankanın borsada işlem gören hisseleri büyük zarar etmişti. Bankadan yapılan açıklamada maliyetlerin düşürülmesinin kazanç sağladığına işaret edilirken, alınan tasarruf önlemlerinin de bundan etkili olduğu belirtildi. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, uyguladıkları yöntemlerle kazancın sürdürülebilir olacağına inandığını belirtti.