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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kâr yaptı

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Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kâr yaptı
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Son dönemde adı sık sık skandallarla anılan Deutsche Bank, 2020 yılının üçüncü çeyreğini 482 milyon kârla kapatırken, aynı sürede borsada işlem gören bankanın hisseleri de 182 milyon kazanç sağladı.

BİR yıl önce aynı dönemde ise bankanın borsada işlem gören hisseleri büyük zarar etmişti. Bankadan yapılan açıklamada maliyetlerin düşürülmesinin kazanç sağladığına işaret edilirken, alınan tasarruf önlemlerinin de bundan etkili olduğu belirtildi. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, uyguladıkları yöntemlerle kazancın sürdürülebilir olacağına inandığını belirtti.

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