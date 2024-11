Deprem sonrası Hatay’ı anlattı

Haberin Devamı

ANTİK Antakya Derneği’nin davetlisi olarak Berlin’e gelen Öntürk, Alman Yatırım Bankası ve deprem sonrası Hatay’a bağışta bulunan Alman yardım organizasyonlarını ziyaret etti. Öntürk ve Hataylı iş insanları Federal İçişleri eski Bakanı CSU milletvekili Hans Peter Friedrich’le de Meclis’teki odasında bir araya geldi. Mehmet Öntürk, Antik Antakya Derneği Başkanı ve Bildungswerk in Kreuzberg (BWK) meslek eğitim kurumu kurucusu Nihat Sorgeç’in ev sahipliğinde düzenlenen bir davette Berlin’de yaşayan Hataylılarla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı da davette yer aldı. Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin Hatay’daki etkilerini ve yeniden yapılanma çalışmalarını detaylarıyla anlatan Öntürk, yaşanan felaketin büyüklüğünü şu sözlerle vurguladı: “Depremde toplamda 11 ilde bina stoklarımızı kaybettik. Ancak Hatay’da yıkılan evlerin sayısı toplam yıkımın yarısını oluşturuyor. 300 bin evimiz ve iş yerimiz yok oldu. 1 milyon insanımız evsiz kaldı. Deprem, Hatay’da her aileye dokundu. İnşallah insanlık bir daha böyle bir felaket görmez.”

HER İLÇEYE DESTEK

Toplantıda deprem sonrası Hatay’da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Mehmet Öntürk, devletin her hak sahibine faizsiz ödeme imkânlarıyla konut teslim etmeye başladığını ifade etti ve gelecek yıl ev sorununun tamamen çözüleceğini kaydetti. Altyapı çalışmalarına da değinen Öntürk, depremden etkilenen 15 ilçede yeniden yapılan altyapı projeleri ve 1420 kilometrelik asfalt döşeme çalışmalarıyla rekor seviyede bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Öntürk, siyasi parti ayrımı yapmadan her ilçeye destek verdiklerini de vurguladı.