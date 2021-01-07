Depolarda mallar çığ gibi büyürken internet satışları patladı

ŞEHİR içindeki ve çarşıdaki mağazalar ve butikler kapanma kararları nedeniyle iflasın eşiğine gelirken, online üzerinden yapılan satışlar ise internet firmalarının yüzünü güldürüyor. İnternet üzerinden rekor düzeyde satışlar yapılıyor. Federal İnternet Satış ve Dağıtım Birliği tarafından yapılan açıklamada “İnternet üzerinden yılın son üç ayında yapılan satışlardan elde edilen ciro geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdi. Noel dönemindeki satışlar ise bir önceki yıla göre iki kat arttı” denildi. Açıklamada yiyecek satışının da internet üzerindeki payının bir önceki yıla göre son üç ayda yüzde 83 arttığı kaydedildi.

MALİYETİNİN ALTINDA SATILACAK

Buna karşın mağaza ve butik sahipleri ise adeta kan ağlıyor. Tekstil Satıcıları Birliği Genel Sekreteri Rolf Pangels “2020 yılının tümünde biz sektör olarak yüzde 30’la tarihi kayıp yaşadık” dedi. Pangels, özellikle uzak bölgelerden getirilen tekstil ürünlerinin tesliminde yaşanan gecikmeler nedeniyle çok sayıda şirketin ciddi kayıplar yaşadığına da işaret etti. Tekstil ve ayakkabı sektöründe özellikle kapanmadan kaynaklı olarak kışlık ürünlerin satılamadığı ve depolarda beklediği kaydedildi. Birlik yöneticileri, hem depoların boşaltılması hem de yazlık ürünler için gerekli kaynağın yaratılması için kışlık ürünlerin maliyetinin de çok altında satılmasından endişesi duyuyor.

DESTEK VERİLMEZSE EYLEM YAPILACAK

Birlik yöneticileri, tekstil ve ayakkabı satıcılarının hükümet tarafından yalnızlığa terk edildiğini belirterek “Yazlık ve baharlık ürünler için moda sektörünün kaynağa ihtiyacı var. Eğer siyaset yeni bir düzenleme yapmazsa binlerce mağaza iflas ile karşı karşıya kalacak. Sektörde binlerce çalışan işini kaybedebilecek” denilerek yardım talebinde bulundular. Birlik yöneticileri bekledikleri yardım elinin uzatılmaması durumunda Berlin’de kısa süre içinde kitlesel eylemler düzenleyeceklerini de belirttiler.