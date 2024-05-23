Demokrasinin kalbinde demokrasi kutlaması!

Haberin Devamı

İKİNCİ Dünya Savaşı’ndan sonra ‘Temel Yasa’ denilen Alman Anayasası’nın 4’ü kadın 61’i erkek 65 kişiden oluşan Parlamenter Konseyi tarafından 23 Mayıs 1949 tarihinde kabul edilmesiyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 75. yıl dönümü başkent Berlin’de düzenlenen resmi tören ve farklı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. ‘Demokrasinin kalbi’ olarak nitelenen Federal Meclis’in karşısında başbakanlık binası önünde düzenlenen devlet törenine Almanya’nın eski Cumhurbaşkanları Horst Köhler, Christian Wulff ve Joachim Gauck, eski Başbakanları Gerhard Schröder, Angela Merkel ve Başbakan Olaf Scholz'un yanı sıra eski ve aktif politikacılar, toplumun temsilcileri ve kızlı erkekli çok sayıda genç öğrenci katıldı. Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier bugün özel bir yerde özel bir doğum günü kutlandığının altını çizerken, Berlin’in kalbinde, demokrasi tarihinin yazıldığı Federal Meclis’in bitişiğinde böyle bir etkinlik düzenlenmesinin ayrı bir önemi olduğunu da vurguladı. “Philipp Scheidemann 9 Kasım 1918’de burada ilk Alman Cumhuriyeti’ni ilan etti. Ernst Reuter 1948’de buradan dünyaya ve Berlinlilere Berlin’e sahip çıkılması çağrısında bulundu. İki Almanya birleştikten sonra 1990 yılında ilk ‘ortak parlamento’ oturumu burada yapıldı ve işte burada biz bugün demokrasimizin 75. yıl dönümünü devlet töreniyle kutluyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İNSAN ONURU DOKUNULMAZDIR

Nasyonal Sosyalizm döneminde ülkenin altüst edildiğini, milyonlarca insanın katledildiğini, insanların evlerinden yerlerinden yurtlarında edildiğini hatırlatan Steinmeier, “İnsan onuru dokunulmazdır” temel ilkesinin yer aldığı 146 madde ve 12 bin 500 kelimeden oluşan Alman Anayasası’nın temelleri üzerine kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin cinsiyet, ırk, milliyet farkı gözetilmeksizin herkesin özgür bir biçimde yaşadığı ve yaşayacağı bir ülke olduğunun altını çizdi. Alman halkının kararlı tutumu sayesinde iki Almanya’nın yıllar sonra bundan 35 yıl önce birleştiğini belirten Steinmeier, kökeni ne olursa olsun Almanya’da yaşayan herkese özgürlük ve demokrasinin birlikte korunması için çaba gösterme çağrısında da bulundu.

Haberin Devamı

‘SAVUNMA BÜTÇESİNİN ARTIRILMASI KAÇINILMAZ’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, son dönemlerde Yahudi düşmanlığın, politikacılara ve medya çalışanlarına dönük saldırıların arttığına, sosyal medyada yalan haberlerin çoğaldığına dikkat çekerken, “Bu ülkenin yaşabilir bir ülke olarak kalması için hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Rusya’nın tehdidinin bugünden yarından geçmeyeceğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya’nın Avrupa’nın kendisini savunması için savunma bütçesinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bunun için de “Farklı olsak da, farklı düşünsek de ortak çıkarlarımız için birlikte hareket etmeliyiz. Bir araya gelerek toplumsal birliktelik sergilemeliyiz” görüşünü de vurguladı. “Demokrasiyi başkaları değil, biz kendimiz koruyacağız” deken, özgürlükçü demokratik hukuk devletinin korunması için birlikte hareket edilmesi çağrısında da bulundu.

Haberin Devamı

‘ŞİDDET DEMOKRASİYİ YOK EDER’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, demokratik partilerin ve politikacıların halkın sorunlarına ve beklentilerine çözüme odaklı politikalar üretmelerini de istedi. “Şiddet demokrasiyi yok eder” derken, partilere ve politikacılara, ilgili kurum ve birimlere şiddete karşı daha ciddi önlemler alınmasında birlikte hareket etme çağrısında da bulundu. Zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Steinmeier, “Demokrasimizi yazmaya devam etmek bizlere bağlı. Bu görevi hep birlikte yerine getirelim. Birbirimizin yanında yer alalım” diye konuştu.

Haberin Devamı

DEMOKRASİ ŞENLİĞİ

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Federal Meclis ve yakınlarında farklı etkinlikler de düzenlendi. Farklı dernek ve cemiyet, kurum ve kuruluşlar tarafından açılan stantlarda hem ziyaretçilere bilgiler verildi hem de farklı gösteriler sergilendi. 3 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde Almanya’nın eski başkenti Bonn’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün bahçesinde de pazar günü ayrı bir etkinlik düzenlenecek.