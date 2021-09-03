'Demir Adam' Zülfü Karabulut, Nürnberg'de Türkiye'yi temsil edecek

Karabulut, Nürnberg yakınlarındaki Roth kasabasınada Datev'in organiseziyle 5 Eylülde düzenlenecak ''Roth Challenge Avrupa Şampiyonası''na katılacak. Karabulut, farklı ülkelerden 3 bin sporcunun katılacağı yarışmada tek Türk sporcu. Karabulut, 3800 metre yüzme, 180 km Bisiklet ve 42 km koşu yapacak. Elazığ'da 1998'de atletizme başlayan ve daha sonra milli takıma kadar yükselen, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Zülfü Karabulut'un Triatlon'da 3 Türkiye şampiyonluğu, Duatlon'da 9 kez Türkiye Şampiyonluğu ve 2013 de Duatlon Balkan ikinciliği ve İronman'da Kıbrıs Half İronman birinciliği, Antalya Gençlik kupası yarı demir adam birinciliği bulunuyor. Zülfü Karabulut, Nürnberg kenti yakınındaki Roth kasabasında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasında da derece için umutlu olduğunu belirtti. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları için katıldığı yarışmalarda en büyük destekçisinin aile yakınlarıyla birlikte Triatlon konfederasyonu, Antalya Gençlik Spor Müdürülüğü olduğunu belirten Karabulut, gelecek yarışmalarda sponsor olarak destek vermek isteyen kişi ve kuruluşlar olursa görüşebilirim dedi.

Bazı sporcuların "Herkes doping kullanıyor, sen niye kullanmıyorsun? Bunu almadan başarı elde edemezsin" gibi sözleri üzerine atletizmi bir ara bıraktığınıda ifade eden Karabulut, üniversitede arkadaşlarının "Neden bisiklet sporu yapmıyorsun, performansın bizden iyi" şeklindeki yorumları üzerine bu branşa geçtiğini ve dağ bisikletinde şampiyonluklar, yol bisikletinde de birçok dereceler elde ettiğini sözlerine ekledi.

Milli sporcu Karabulut, hedefinin Duatlon,Triatlon ve İronman yarışlarında dereceler alararak gençlerimize örnek olabilmektir dedi.