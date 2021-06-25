Delta vakaları iki katına çıktı

GENEL olarak insidans değerlerinin düştüğü bildiriminde bulunan RKI, Delta varyantlı virüsün diğer türlere göre çok daha hızlı yayıldığı bilgisini yineledi. Aynı zamanda riskli grupta bulunan vatandaşların tümünün aşılandığını açıklayan RKI, aşıların Delta’ya karşı da etkili olduğunu vurguladı. Berlin Charite Tıp Fakültesi viroloğu Carsten Drosten de Delta varyantlı virüsün gelecek günlerde baskın hale geleceği uyarısında bulunarak, en etkili çözümün aşıdan geçtiğini söyledi.



Karl Lauterbach

ÇOCUKLARA DA AŞI YAPILMALI

SPD Sağlık Politikacısı Karl Lauterbach, çocukların da acil olarak aşı kampanyasına dahil edilmesini, aksi halde sonbaharda büyük sorun yaşanacağını söyledi. ZDF’e yaptığı açıklamada, “4-6 hafta içinde Delta ile bağlantılı olarak bulaşma sayıları tekrar yükselebilir. Bunu önlemek vatandaşların tutumuna bağlı” diyen Lauterbach, koronavirüs aşılarının 12 yaş altı çocuklara tavsiye edilmemesinin hata olduğunu söyledi. Daimi Aşı Komisyonu STIKO’nun çocuklara aşı önermediğinden dolayı doktorların aşı yapmadığını vurgulayan Lautebach, “Oysa küçük yaştaki çocuklar da virüse yakalanabiliyor ve negatife dönüşmesi uzun sürüyor” dedi.