Defin işlemleri yetişmiyor

NÜRNBERG Mezarlıklar Sorumlusu Gerhard Kratzer, “Krematoryumlarda cenaze defin işlerini yetiştiremiyoruz. Perşembe günü krematoryumda 100 cenazenin yakma işlemi yapılıp teslim edildi. Bunu da gece mesaisi sayesinde yapabildik. Ancak yine de 34 cenaze kaldı” sözleriyle yaşanan yoğunluğa dikkati çekti. Morglardaki kapasitenin dolduğuna işaret eden ve ek olarak 80 cenazenin korunacağı iki yeni konteyner alındığını belirten Kratzer, “Aslında yerimiz kalmadı. Bu yüzden 80 kapasiteli iki konteyner aldık. Tahminlerimize göre bu da yetersiz kalabilir” dedi. Yoğunluk nedeniyle küllerin toprağa gömülmesinin de uzun zaman aldığına işaret eden Kratzer, “Cenaze törenlerini ertelemek durumunda kalıyoruz” dedi. Bavyera eyaletindeki yasalara göre ölen bir kişinin 96 saat içinde toprağa verilmesi zorunlu. Ancak yoğunluk nedeniyle bu sürenin aşılabiliyor. ÖLÜMLERDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Korona salgını Almanya’da ölenlerin sayısını yüzde 30 oranında artırdı. Bu da cenaze şirketlerine ağır bir yük getirdi. Salgın nedeniyle çalışanların da hastalanması işlemlerin ve cenazelerin toprağa verilme sürecinin uzamasına yol açan başka bir etken olarak gösterildi. Kış koşulları nedeniyle buz tutan ve sertleşen toprağı kazmanın da işlemlerini geciktirdiğine dikkati çeken Kratzer, cenaze işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için yeni personelin işe alınması gerektiğini de belirtti.