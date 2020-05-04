DEAŞ’ın Tunuslu gelini Hamburg’da yargılanıyor

BUGÜN başlayan ilk duruşmada savcı, sanığın üç çocuğunu da yanına alarak 2015 yılında Suriye’ye terörist eşi Denis Cuspert’in yanına gittiğini ve ona destek verdiğini iddia etti. Savcı iddianamesinde Omaima A.’nın eşinin terör örgütü saflarında daha etkin savaşması için destek verdiğine de yer verdi. Savcıya göre sanık Rakka’daki evinde 13 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu köle gibi çalıştırdı. Sanığın avukatı ise savcının iddialarını, bir kadının çocuklarıyla ilgilenmesinin onu terör örgütü üyesi yapmayacağını söyleyerek savundu. Evdeki 13 yaşındaki kız çocuğun ise köle olarak değil, misafir olarak kaldığını iddia etti. Omaima A. rapçı eşi Deso Dogg öldükten sonra bu kez başka bir DEAŞ üyesi ile evlendi. Ondan da bir çocuk dünyaya getiren sanık, 2016 yılında Almanya’ya geri döndü. 2019 yılının eylül ayında ise tutuklandı. Amerikan Birleşik Devletleri Deso Dogg lakaplı Denis Cuspert’i terör listesine almış, 2015 yılında da bir hava saldırısı sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.