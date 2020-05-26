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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Dayanışma Vergisi’nin 1 Temmuz’da kalkması gündemde

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Dayanışma Vergisi’nin 1 Temmuz’da kalkması gündemde
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İki Almanya’nın birleşmesinden sonra doğunun kalkınması için geçici olarak getirilen ve ilerleyen yıllarda da kalıcı hale gelen Dayanışma Vergisi’nin 1 Temmuz’da kalkması gündemde.

HÜKÜMETİN küçük ortağı SPD, Kovid-19 salgını ortaya çıktıktan sonra Dayanışma Vergisi’nin kaldırılma tarihini 1 Temmuz’a çekmeyi gündeme getirmiş ve hükümet ortağına da bunu önermişti. Bu öneriyi kesin bir dille reddeden CDU/CSU, bu konuda fikir değiştirdi. Basına yansıyan haberlere göre CDU/CSU da artık Dayanışma Vergisi’nin bir an önce kaldırılmasından yana. ‘Almanya Büyüyor’ adlı ekonomik program üzerinde çalışan CDU/CSU’nun ekonomi kurmayları, programa Dayanışma Vergisi’nin 1 Temmuz’dan itibaren kalkmasının yararlı olacağını yazdı.

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