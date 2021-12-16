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HABERLERAvrupa Haberleri

Danimarka’da yer kalmadı... Kosova’dan 300 hücre kiralayacak

#Nick Haekkerup#Danimarka Cezaevleri#AVRUPADAN HABERLER
Danimarka’da yer kalmadı... Kosova’dan 300 hücre kiralayacak

Danimarka Adalet Bakanlığı, ülkede 2015 yılından bu yana artan mahkûm sayısı nedeniyle Kosova’dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını açıkladı. Hücreler, Danimarka’dan sınır dışı edilecek mahkûmlar için kullanılacak.

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DANİMARKA’da 2015 yılından bu yana mahkûm sayısının yüzde 19 oranında artış gösterdiği, resmi istatistiklere göre 2021’in başında 4 binden fazla kişinin ceza aldığı ve kapasitenin yüzde 100’ü aşıldığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Danimarka Adalet Bakanlığı da cezaevi kapasitesinin genişletilmesi kararı aldı. Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümet, cezaevlerinin ihtiyaç duyulan restorasyonuna başladığı geniş bir anlaşmaya girdi. 2025’te cezaevinde bin kişilik yerimiz eksik olacak ve şunu söylemekten gurur duyuyorum ki, anlaşmayla birlikte bağlayıcı görevi üstleniyoruz. Üçüncü ülkelerden mahkûmlara Kosova’daki cezaevlerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve hem kısa hem de uzun vadede Danimarka cezaevlerini daha fazla hücre ile genişletiyoruz” dedi. Bakanlık, sınır dışı edilecek mahkûmlar için Kosova’dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını duyurdu.

Danimarka’da yer kalmadı... Kosova’dan 300 hücre kiralayacak

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#Nick Haekkerup#Danimarka Cezaevleri#AVRUPADAN HABERLER

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