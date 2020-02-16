MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDanimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı
GeriAvrupa Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı

Danimarka Kilise Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, bakanlığın tanıdığı resmi nikâh kıyma yetkisini ilk kez kullandı.

BU kapsamda ilk resmi nikâh, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi’nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı. Nikâh töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikâhın ardından çifte, DTDV tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi. Vakıftan yapılan açıklamada, nikâh kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikâh kıymaya başladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle