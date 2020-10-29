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Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Daimler’e şantaja 6.5 yıl hapis

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Daimler’e şantaja 6.5 yıl hapis
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Alman otomobil devi Daimler Mercedes’e şantaj yaptığı gerekçesiyle bugün Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan, 31 yaşındaki sanık 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAİMLER Mercedes’e milyonlarca euro para almak için şantaj yapan 31 yaşındaki sanığın, otomobil devi yönetimine en az 11 şantaj maili gönderdiği tespit edildi. Berlin’de geçen yıl yakalanan sanık, Daimler’e gönderdiği maillerde kendisine para ödenmemesi durumunda Mercedes marka otomobillerin üzerine cıva dökmekle tehdit eti. Bir tehdit mektubunda 25 milyon euro isteyen şantajcı sanık, bir başka mektupta ise üç milyon euro istedi. 2019 yılının aralık ile bu yılın nisan ayları arasında şirkete şantaj mektupları gönderen sanık, tutuksuz yargılanıyordu.

 

 

 

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