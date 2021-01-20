Daha ne kadar kapanacağız

ALMANYA’da mevcut önlemler etkisini gösterdi. Vakalar ve bulaş değeri düşmeye başladı. Ortalama olarak 200’lere tırmanan haftalık bulaşma değeri şimdi 123’e, günlük vaka sayısı ise 16 bine düştü. Bir hafta önce günlük vaka sayısı 19 bin 600 idi. Hastanelerde yoğun bakımda korona tedavisi gören hasta sayısı da 5 binlere düşmüş görünüyor.

Bu olumlu gelişmeye rağmen Almanya kapanma süresini 14 Şubat, Sevgililer Günü’ne kadar uzattı. Nedeni virüste ortaya çıkan yeni mutasyonlar, yani virüsün biçim değiştirmesi ve bu türünün çok yüksek derecede bulaşıcı olması. Almanya’da Başbakan Angela Merkel de eyalet başbakanları da virüsün yeni mutasyonları karşısında büyük korku içindeler. Yeni mutasyon İngiltere’yi kasıp kavuruyor. SERT ÖNLEMLER GEREKİYOR

Aynı tür virüsten Almanya’da şimdiye kadar 30 vaka tespit edildi. Bu vakaların yayılması durumunda virüsün tamamen kontrolden çıkmasından korkuluyor. Başbakan Merkel eyalet başbakanlarıyla korona zirvesinden bir gün önce ülkenin önde gelen virüs uzmanları ve İngiltere’den Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Rolf Apweiler ile bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Hepsi de virüsün yeni mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu ve mutlaka daha sert önlemler gerektiğini vurguladı.

‘ZAMAN KAYBETMEYİN’

Prof. Rolf Apweiler yeni mutasyonun ayda 6-8 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi. Gerçi Merkel sadece kapanma yanlısı virüs uzmanlarını çağırmakla ve bu önlemleri eleştiren virüs uzmanlarını dışarıda bırakmakla eleştirildi. Ama İngiltere’deki durum yeni mutasyonun çok ciddi olduğunu ve önlem almak için zaman kaybetmemek gerektiğini açıkça gösteriyor. Federal ve eyaletler bu bilim insanlarının önerilerine kulak verdi ve 31 Ocak tarihinde sona erecek olan kapanmayı iki hafta daha uzattı. BAHARA KADAR SÜRECEK Mİ?

Fakat iki hafta sonra ne olacak? Kapanma sona erecek mi? Ya da yavaş yavaş yumuşama dönemine geçilecek mi? Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi insanların sabrını dikkate alarak, bir iki hafta daha diye diye bahara kadar kapanma sürecek mi? Halkın önlemlere karşı sabrı giderek azalıyor. En tehlikelisi de bu. Münihli virüs uzmanı Ulrike Protzer bu tehlikeye dikkat çekti: Eğer insanlar bıkkınlık nedeniyle dikkati elden bırakırsa, en sıkı önlemler bile virüsün yayılmasını önlemez.

TEK UMUT

Başbakan Merkel de zirve sonrası basın toplantısında “Vakaları hızla düşürmemiz gerekir” dedi. Ama Merkel, “Bu önlemlerle hedefe ulaşacağınıza inanıyor musunuz, 14 Şubat’tan sonra ne olacak” sorusuna kesin cevap veremedi. Vakaları düşürme şansı var, ama yüzde yüz de garanti veremem dedi.

Salgın öncesindeki özgür, normal hayata dönmenin tek yolu etkili aşıdan geçiyor. Şimdiki önlemler sadece virüsün yayılmasını durdurmak ve kontrol altında tutmaya yönelik. Ancak aşıda da sorun yaşanıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 80 yaş üzerindekilere aşı tarihini bir hafta daha erteledi, çünkü yeterli aşı yok ve nakliyat sorunu yaşanıyor. KIZGIN TAŞA BİR DAMLA SU GİBİ

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, Pfizer şirketini aşı dozlarında ABD’ye öncelik vermekle eleştirdi. Almanya’nın hedefi yaz mevsimine kadar herkese aşı olma imkânını sunmak. Bu çok iddialı bir hedef. BioNTech ve Pfizer şirketi şimdiye kadar 40 milyon doz aşı üretebildi. Bu yılki toplam hedefi 250 milyon doz. Bu miktar kızgın taşa bir damla suya benziyor. Bu kadar aşı dünyada kime yetecek? Umut ocak ayı sonuna kadar AB Komisyonu’nun AstraZeneca aşısına da izin vermesi ve bunu J&J gibi diğer aşı onaylarının takip etmesi.