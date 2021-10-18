Daha görüşmeler başlamadan koltuk kavgası başladı

Haberin Devamı

ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in ‘Trafik lambası koalisyonu’ oluşturması yolu açıldı. Geçen hafta cuma günü ‘Kırmızı-sarı-yeşil’ koalisyon görüşmelerinin başlamasına onay veren SPD’nin ardından Yeşiller’in pazar günü düzenlenen ‘küçük kurultayı’nda delegelerin hemen hemen hepsinin desteğiyle olası ortaklığa ‘evet’ denildi. FDP Merkez Karar Yürütme Kurulu da bugün koalisyon görüşmelerine başlanmasını karara bağladı. Bazı konularda hâlâ ciddi görüş ayrılığı yaşansa da ortak bir noktaya uzlaşılıp Noel’e (24 Aralık) kadar ‘üçlü koalisyon’un kurulmasına kesin gözüyle bakıldığı görüşü ağırlık kazandı.

‘İKİNCİ BİR SANAYİ DEVRİMİ OLACAK’

Başbakan Angela Merkel’in yerine geçmesi beklenen SPD’li Olaf Scholz, “Hükümeti Noel’e kadar kurarız” derken, FDP lideri Christian Lindner de Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck de “Almanya’yı daha ileri götürmek için işbirliğine varız” açıklamasında bulundu. Olaf Scholz, “Bu ikinci bir sanayi devrimi olacak” derken, hedeflerinin Almanya’da son 100 yılın en büyük sanayi projesini hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

KOLTUK KAVGASI

Daha koalisyon görüşmeleri başlamadan koltuk kavgası başladı. FDP’li bazı politikacılar partinin Genel Başkanı Christian Lindner’in Federal Maliye Bakanlığı için ‘ideal isim’ olduğunu açık bir biçimde telaffuz etmeye başladılar. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, vergilerin artırılmayacağı ve taze borç alınmayacağı yönünde varılan uzlaşmanın inandırıcı olması için Lindner’in Federal Maliye Bakanlığı’na getirilmesinin kaçılmaz olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

‘KOLTUK PAYLAŞIMI DAHA SONRA’

Yeşiller’li bazı politikacılar ise partinin Eş Başkanı Robert Habeck’in paradan sorumlu bakanlık için ‘en ideal isim’ olduğunu savundular. Yeşiller Partili Türkiye kökenli Baden Württemberg Eyaleti Maliye Bakanı Danyal Bayaz, “Ben bu makam için Robert Habeck’ten daha iyi bir isim düşünemiyorum” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, kendisinin bu makama talip olduğunu haftalar önce söylediğini belirtirken, “Şu anda kimin hangi bakanlığa getirileceği değil, ileriye dönük politik hedefler ön planda. Koltuk paylaşımı daha sonra” açıklamasında bulundu.

‘ÖNCE PROGRAM’

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck de “Koalisyon görüşmelerinde öncelik içerikte. Personel daha sonra” dedi. SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans da “Önce program, sonra koltuklar” açıklamasında bulundu. Federal Meclis Başkanlığı için de bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce Türkiye kökenli Aydan Özoğuz’un böyle bir görevi üstlenebileceği gündeme getirilirken, son günlerde SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in Federal Meclis Başkanı olması önerildi. SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, protokolde Cumhurbaşkanı’ndan sonra gelen bu makam için Mützenich’in uygun bir isim olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

CLAUDIA ROTH’UN İSMİ KONUŞULUYOR

Bazı çevreler ise Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt veya şu anda Federal Meclis Başkan Yardımcısı olan partinin eski Eş Başkanı Claudia Roth’un Başkanlığı üstlenebileceğine dikkat çekti. CDU’da da şimdiden Federal Meclis Başkan Yardımcısı koltuğu için bazı isimler telaffuz edilmeye başladı. Federal hükümetin Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters ile Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz’un yanı sıra CDU Meclis Grubu Genel Sekreteri Michael Grosse-Brömer’in de aday olmasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

ÖNCE NİTELİK

FDP’li bazı politikacılar, oluşturulacak olası Bakanlar Kurulu’nda kadın ve erkek bakan sayısının eşit olması yönündeki önerilere karşı çıktı. FDP Yönetim Kurulu üyesi kadın politikacı Marie-Agnes Starck-Zimmermann, “Tabii toplumsal gerçeği kabineye yansıtılmak istenirse, kadın ve erkek bakan sayısının eşit olması gerekir. Ama her şeyden önce nitelik önemli bir rol oynamalı. Sonra da cinsiyet aidiyeti” dedi. FDP’li başka bazı isimler de kabinede kadın-erkek bakan sayısı eşitliğine karşı olduklarını açıkladılar.

Haberin Devamı

ORTANIN HÜKÜMETİ

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, bazı konularda yaşanan görüş ayrılığı ve farklı perspektiflere rağmen SPD ve Yeşiller’le koalisyon hükümeti kurmak istediklerini, bunun da Almanya’nın çıkarına olduğunu söyledi. FDP yönetiminin ve Meclis Grubu’nun ortaklaşa oy birliğiyle alınan bu kararla Almanya’nın daha özgür ve sürdürülebilir olacağını belirten Lindner, özellikle CDU/CSU’lu bazı politikacıların SPD, FDP ve Yeşiller koalisyonunun Almanya’yı ‘sola kaydıracağı’ yönündeki açıklamalarına katılmadığını söyledi. Lindner, “Trafik lambası koalisyonu ortanın hükümeti olmalı. Sola kayma yok, ileri gideceğiz. FDP bunun garantörüdür. Önümüzde daha günler ve haftalar var” dedi. Lindner, koalisyon görüşmelerinin zorlu geçmesini beklediği sinyalini verdi.