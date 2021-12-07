Daha görevi devralmadan korona kavgaları başladı

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ENFEKSİYONDAN Korunma Yasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili Federal Meclis’te yapılan oturumda konuşan Lauterbach, epidomolojik değerlendirmenin bunu gerektirdiğini söyledi. Muhalefet Partileri CDU/CSU, Sol Parti ve AfD, iktidarı devralmaya hazırlanan koalisyon partilerinin, koronayla mücadelede kararlı davranmadığı ve garip yöntemlerle salgınla mücadele etmeye çalıştıkları suçlamasında bulundu.

‘YAZ AYLARINDA 2G KURALLARI NEREDEYDİ’

Yeşiller milletvekili ve federal Meclis’teki sağlık komisyonu üyesi Janosch Dahmen, Birlik Partili politikacıların Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan değişikliğe yönelik eleştirilerine sert bir şekilde karşı çıktı. Dahmen, Birlik Partileri’nin Almanya’yı koruyamadığı ve ‘böyle dramatik bir dördüncü dalganın’ yayılmasını engelleyemediği suçlamasında bulundu. Dahmen, “Yaz aylarında bu ülkede 2G kuralları neredeydi, yaz aylarında hazırlanan takviye aşı kampanyası neredeydi” diye sordu.

BELLİ MESLEK GRUPLARINA AŞI ZORUNLULUĞU

Meclis’te yapılan oturumda SPD, Yeşiller ve FDP’nin aşı zorunluluğu da ele alındı. İktidarı devralmaya hazırlanan partilerin temsilcileri, oturumda Almanya’da ilk kez gerçekleşecek olan zorunlu korona aşısı planlarını savundular. Buna göre 15 Mart’tan itibaren klinik, bakım evleri, muayenehaneler, acil servis araçları ile doğumhanelerde çalışan sağlıkçılar ve diğer personel aşı yaptırmak zorunda ya da, koronaya yakalanıp iyileştiklerini ispat etmekle yükümlü. Aksi halde bu iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyecek.

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Ayrıca yeni yasada diş hekimleri ve eczacıların da gelecekte aşı yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Yasadaki en önemli noktalardan birini ise eyaletlere, koronanın şiddetli yayıldığı bölgelerde restoranların kapatılması gibi daha katı korona önlemleri almasına imkân tanıyor. Enfeksiyondan Korunma Yasası cuma günü Meclis’te oylanacak.