Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı

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KEMER ilçesinin Ovacık Mahallesi’ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Hollandalı turistler Roberh A.H(63) ve Hilligje J.J(61) yollarını kaybedince dağlık alanda mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi. JAK ekibi, bulundukları noktayı tespit ettikleri Hollandalı turistlerin olduğu yere 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından ulaştı. İlk muayeneleri bölgede yapılan turistler daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.