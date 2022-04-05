Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı

#Almanya-Türkiye#Dağda Mahsur Kalan Hollandalı Turistleri JAK Kurtardı#AVRUPADAN HABERLER
Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı

Antalya’nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Hollanda uyruklu biri kadın iki turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Haberin Devamı

KEMER ilçesinin Ovacık Mahallesi’ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Hollandalı turistler Roberh A.H(63) ve Hilligje J.J(61) yollarını kaybedince dağlık alanda mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi. JAK ekibi, bulundukları noktayı tespit ettikleri Hollandalı turistlerin olduğu yere 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından ulaştı. İlk muayeneleri bölgede yapılan turistler daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-Türkiye#Dağda Mahsur Kalan Hollandalı Turistleri JAK Kurtardı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna