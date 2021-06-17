Curevac aşısı hayal kırıklığı yarattı

TÜBINGEN merkezli şirketin borsaya da bildirdiği ilk test sonucunda etkinlik oranının yüzde 47 olduğu ifade edildi. CVnCoV adlı aşının ara değerlendirme raporunda istatistiksel hedefin tutturulamadığı belirtildi. Açıklamada, deneklerde virüsün 13 varyasyonuna karşı yapılan testlerin olması gereken istatistik başarasını yakalayamadığı vurgulandı. Curevac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas, test sonuçlarından güçlü bir etki umduklarını ancak beklenen sonucun çıkmadığını ifade ederken, araştırmaya devam edileceğini söyledi. Şirket, mayıs ayına kadar yaptığı açıklamalarda AB’den ikinci çeyrekte onay alabileceklerini belirtmişti. Ancak kısa zaman öncesinde araştırmayla ilgili erteleme olacağı duyurulmuştu. Bayer ilaç şirketiyle iş birliği yapan Curevac’ın koronaya karşı izni alan ilk aşı olacağı konuşuluyordu.