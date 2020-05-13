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Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir aktif sporcu hayatını kaybetti

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Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir aktif sporcu hayatını kaybetti
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Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji, corona virüsünden hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ilk kez bir aktif sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. 28 yaşındaki Shobushi Kanji, yakalandığı corona virüsünden kurtulamadı. Shobushi, böylece corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.

Japonya Sumo Birliği (JSA) yaptığı açıklamada Shobushi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Corona virüsüne yakalandıktan sonra 19 Nisan tarihinden bu yana karantina altında olduğu belirtilen Shobushi’nin, yaşam savaşını kaybettiği belirtildi. Shobushi’nin, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile 9 Nisan’da hastaneye gittiği, kendisine yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir aktif sporcu hayatını kaybetti
Daha önce JSA tarafından yapılan açıklamada beş sumo güreşçisinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Birlik, Japonya’daki tüm sumo güreşi müsabakalarını süresiz olarak iptal etmişti.

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