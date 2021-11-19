Corendon Airlines, Türkiye uçuşlarına ağırlık verecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isim yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isim yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yabancı işçilere kalıcı oturum vereceklerYaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar! Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler#Japonya
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
Ünlü oyuncu kahve sırasında görüntülenince panik oldu: Ben Bade değilimÜnlü oyuncu kahve sırasında görüntülenince panik oldu: Ben Bade değilim!#Özge Özpirinçci
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Sorular yanıtsızSorular yanıtsız!#Seda Sayan
Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...#Meghan Markle
Dikkat çeken keşif Bebeğin cinsiyeti kız mı, erkek mi Cevabı babada saklı...Dikkat çeken keşif! Bebeğin cinsiyeti kız mı, erkek mi? Cevabı babada saklı...#Bebek Cinsiyeti
HABERLERAvrupa Haberleri

Corendon Airlines, Türkiye uçuşlarına ağırlık verecek

#Almanya-Türkiye#Corendon Airlines 2022 Uçuş Programı#AVRUPADAN HABERLER
Corendon Airlines, Türkiye uçuşlarına ağırlık verecek

Corendon Airlines Almanya Müdürü Thomas Brun, Corendon Airlines Ürün, Planlama ve Operasyon Müdürü Fatih Tunç, Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Feyza Vural, Nürnberg Havaalanı Müdürü Dr. Michael Hupe ve Nürnberg Havaalanı Basın Sözcüsü Christian Albrecht’in katılımıyla Nürnberg’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Corendon Airlines’in, Nürnberg’de sürekli iki uçağının bulunduğu ve Almanya’dan Türkiye’ye 2022’de 50’nin üzerinde uçakla 10 milyonun üzerinde yolcu taşıyacağı belirtildi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE uçuşlarına ağırlık vermeyi planlayan hava yolu şirketinin, Antalya’nın kardeş şehri Nürnberg’den 1. FC Nürnberg yazılı Boeing 737 tipi uçağı ile Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Adana’ya talep olması halinde diğer farklı şehirlere direkt uçuş yapacağı ve 2022 yılı için koltukların şimdiden satışa açıldığı vurgulandı. Koltuk kapasitenin artırıldığını belirten Fatih Tunç, Corendon Airlines’in Almanya’da en fazla meydandan uçuş yapan hava yolu şirketi olduğunu belirtti. Tunç, “Almanya’da 2022 yazında yürütülecek yoğun operasyonu Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover ve Nürnberg’de konumlandırdığımız uçaklara ilaveten Mısır, Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs gibi destinasyonlardaki uçaklarımızla destekleyeceğiz. Almanca konuşan ülkelerdeki etnik popülasyona daha fazla direkt uçuş imkânı sunacağız. Kış sezonu bir başka etnik pazar olan Morokko’ya da Düsseldorf, Köln, Rotterdam ve Brüksel’den direkt uçuşlar yaz boyunca devam edecek” dedi.

Corendon Airlines, Türkiye uçuşlarına ağırlık verecek
İNGİLİZLERİ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ
Corondon Airlines Almanya Müdürü Thomas Brun, son 2 yıl boyunca salgın nedeniyle ülke dışına çıkamayan İngiliz turistleri, 2022 yazında Antalya, Bodrum, Dalaman, Girit, Rodos’a taşıyacaklarını belirtti. Brun, “Gelecek yaz için iddialı olduğumuz pazarlardan biri de Danimarka olacak. Danimarkalılara Kopenhag ve Billund çıkışlı Antalya, Bodrum, İzmir, Girit, Kos, Rodos, Mallorca, İbiza gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının yanı sıra Gran Kanarya ve Tenerife gibi geniş bir ürün yelpazesi sunulmakta. 2022 kışı itibarıyla uçuşlara ara vermeden devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Nürnberg Havaalanı Müdürü Dr. Michael Hupe de Corendon Airlines’in Almanya’daki markalaşma faaliyetlerini, filosunu ve destinasyonlarını genişletmeye devam ettiğini, Nürnberg 2. Liginde oynayan 1. FC Nürnberg’e sponsor olarak bunu gösterdiğini belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-Türkiye#Corendon Airlines 2022 Uçuş Programı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19