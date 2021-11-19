Corendon Airlines, Türkiye uçuşlarına ağırlık verecek

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TÜRKİYE uçuşlarına ağırlık vermeyi planlayan hava yolu şirketinin, Antalya’nın kardeş şehri Nürnberg’den 1. FC Nürnberg yazılı Boeing 737 tipi uçağı ile Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Adana’ya talep olması halinde diğer farklı şehirlere direkt uçuş yapacağı ve 2022 yılı için koltukların şimdiden satışa açıldığı vurgulandı. Koltuk kapasitenin artırıldığını belirten Fatih Tunç, Corendon Airlines’in Almanya’da en fazla meydandan uçuş yapan hava yolu şirketi olduğunu belirtti. Tunç, “Almanya’da 2022 yazında yürütülecek yoğun operasyonu Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover ve Nürnberg’de konumlandırdığımız uçaklara ilaveten Mısır, Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs gibi destinasyonlardaki uçaklarımızla destekleyeceğiz. Almanca konuşan ülkelerdeki etnik popülasyona daha fazla direkt uçuş imkânı sunacağız. Kış sezonu bir başka etnik pazar olan Morokko’ya da Düsseldorf, Köln, Rotterdam ve Brüksel’den direkt uçuşlar yaz boyunca devam edecek” dedi.

Corondon Airlines Almanya Müdürü Thomas Brun, son 2 yıl boyunca salgın nedeniyle ülke dışına çıkamayan İngiliz turistleri, 2022 yazında Antalya, Bodrum, Dalaman, Girit, Rodos’a taşıyacaklarını belirtti. Brun, “Gelecek yaz için iddialı olduğumuz pazarlardan biri de Danimarka olacak. Danimarkalılara Kopenhag ve Billund çıkışlı Antalya, Bodrum, İzmir, Girit, Kos, Rodos, Mallorca, İbiza gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının yanı sıra Gran Kanarya ve Tenerife gibi geniş bir ürün yelpazesi sunulmakta. 2022 kışı itibarıyla uçuşlara ara vermeden devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Nürnberg Havaalanı Müdürü Dr. Michael Hupe de Corendon Airlines’in Almanya’daki markalaşma faaliyetlerini, filosunu ve destinasyonlarını genişletmeye devam ettiğini, Nürnberg 2. Liginde oynayan 1. FC Nürnberg’e sponsor olarak bunu gösterdiğini belirtti.