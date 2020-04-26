‘Çorbada tuzumuz olsun’ dedi, hastane önlüğü dikti

İŞ insanı Hassan yönetimindeki ‘Tower Garments London’ adlı tekstil firması, Ulusal Sağlık Servisi’nin yaşadığı sıkıntıyı hafifletmek amacıyla hastane önlüğü dikmeye başladı. İşletmenin yöneticisi Levnet Hassan, geçtiğimiz günlerde kişisel koruyucu ekipman sıkıtısı nedeniyle kurulan Emergency Designer Network (EDN) ile birlikte çalıştıklarını ve üretilen önlüklerin NHS’e bağışlanacağını açıkladı. Hiçbir ücret almadan ve sevgilerini de katarak çok sayıda hastane önlüğü diken işletmenin sahibi Kıbrıslı Hassan, zor şartlarda Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade amacıyla dikime başladıklarını belirterek, “Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Hepimiz bu salgından bir şekilde etkilendik” dedi.





İLK PARTİ TESLİM EDİLDİ

Üretim için kullandıkları kumaşın özel doku yapısına sahip olduğunu belirten Kıbrıslı Türk Hassan şunları söyledi: “Son derece dikkatli şartlarda sağlık çalışanları için özel kumaştan önlük dikmeye başladık. Krizin hafifletilmesi için tamamen gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşu EDN’e destek olmaya karar verdik. Kumaşları bağış olarak temin edilen önlükleri biz de hiçbir ücret talep etmeden diğer bütün maliyetleri firmamıza ait olmak üzere üretime başladık ve ilk parti önlükleri teslim ettik. Ne yazık ki Britanya’da toplumumuzdan da bu salgına çok kurban verdik. Hayatını kaybedenler arasında tanıdıklarımız da var. Bu vesileyle, Covid-19’dan hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizle hasta olanlara acil şifalar, herkese sağlıklı günler diliyoruz. En büyük dileğimiz bu salgının bir an önce tüm dünyada önünün alınması.” İngiltere’de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıklamıştı. Şu ana dek, İngiltere hastanelerinde koronavirus nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 106’yı aştı.