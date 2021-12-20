Çocuklara yanlış aşı yapıldı! Savcılık olaya el koydu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Sahte içkiye bir kurban daha Eşim çığlık çığlığa öldüSahte içkiye bir kurban daha! 'Eşim çığlık çığlığa öldü'#İstanbul
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Yoğun kar alarmı Dikkat: İl il sıralandı... Peş peşe uyarılar geliyorYoğun kar alarmı! Dikkat: İl il sıralandı... Peş peşe uyarılar geliyor#Kar Yağışı
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştuDünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu#Taciz
Yeni araştırma kanıtladı... Salgındaki büyük hatayı en çok bu grup yapıyorYeni araştırma kanıtladı... Salgındaki büyük hatayı en çok bu grup yapıyor!#Kovid-19
Kan donduran işkence Çıplak halde evinin önüne bıraktılarKan donduran işkence! Çıplak halde evinin önüne bıraktılar#Adana
Tepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattıTepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattı!#Muharrem Sarıkaya
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
HABERLERAvrupa Haberleri

Çocuklara yanlış aşı yapıldı! Savcılık olaya el koydu

#EMA#YANLIŞ AŞI#ÇOCUKLARA YANLIŞ AŞI
Çocuklara yanlış aşı yapıldı Savcılık olaya el koydu

Kuzey Ren Vestfalya’nın Olpe bölgesinde 5-11 yaş arası çocuklara izin verilen BioNTech aşısı yerine yanlışlıkla henüz onay almayan Moderna aşısı yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

İLÇE Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, çocuklarda aşı olduktan sonra henüz bir yan etki görülmediği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine veliler konuyla ilgili bilgilendirilirken, çocuklara yönelik Moderna aşısı için de Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvuru yapıldığı belirtildi. Ailelerin talebi üzerine olayın polise bildirildiği açıklandı. Yapılan hata, aşı yapan tıbbi asistan tarafından fark edildi. Ancak hatalı aşının kaç çocuğa yapıldığı konusunda bilgi verilmedi. Aşı merkezi, uzman personelin neden olduğu hatadan dolayı o güne kadar yapılan tüm işlemleri ve çocuk aşılarını yeniden gözden geçireceğini ve başka vakalar bulunması durumunda ebeveynleri bilgilendireceklerini açıkladı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kasım ayında BioNTech/Pfizer’ın 5-11 yaş arası çocuklar için korona aşısına onay vermişti. Bu, 12 yaşın altındaki çocuklar için AB’de onaylanan ilk korona aşısı oldu. Çocuklara aşı, yetişkin dozunun yalnızca üçte biri oranında ve üç hafta arayla veriliyor. Moderna aşısı Spikevax ise şu ana kadar AB’de 12 yaş ve üzeri kişiler için onaylandı. Ancak Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO), 30 yaşın altındakilerin sadece BioNTech’le aşılanmasını öneriyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EMA#YANLIŞ AŞI#ÇOCUKLARA YANLIŞ AŞI

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz