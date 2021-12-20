Çocuklara yanlış aşı yapıldı! Savcılık olaya el koydu

Haberin Devamı

İLÇE Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, çocuklarda aşı olduktan sonra henüz bir yan etki görülmediği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine veliler konuyla ilgili bilgilendirilirken, çocuklara yönelik Moderna aşısı için de Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvuru yapıldığı belirtildi. Ailelerin talebi üzerine olayın polise bildirildiği açıklandı. Yapılan hata, aşı yapan tıbbi asistan tarafından fark edildi. Ancak hatalı aşının kaç çocuğa yapıldığı konusunda bilgi verilmedi. Aşı merkezi, uzman personelin neden olduğu hatadan dolayı o güne kadar yapılan tüm işlemleri ve çocuk aşılarını yeniden gözden geçireceğini ve başka vakalar bulunması durumunda ebeveynleri bilgilendireceklerini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kasım ayında BioNTech/Pfizer’ın 5-11 yaş arası çocuklar için korona aşısına onay vermişti. Bu, 12 yaşın altındaki çocuklar için AB’de onaylanan ilk korona aşısı oldu. Çocuklara aşı, yetişkin dozunun yalnızca üçte biri oranında ve üç hafta arayla veriliyor. Moderna aşısı Spikevax ise şu ana kadar AB’de 12 yaş ve üzeri kişiler için onaylandı. Ancak Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO), 30 yaşın altındakilerin sadece BioNTech’le aşılanmasını öneriyor.