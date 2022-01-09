Çocuklara ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ sürprizi

Haberin Devamı

GALERLİ yazar Roald Dahl’ın 1940’da kitabını yazdığı ve yönetmen Tim Burton’ın sinemaya uyarladığı ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nı çocuklar heyecanla izledi. Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar sürprizlerle dolu etkinliği çok beğendiklerini belirterek Fatih Camisi Başkanı Hasan Basri Okumuş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Hasan Basri Okumuş, çocuklar için kurs ve cami ile ilgili projelerini anlatırken “Çocuklar teşvik edilecek, halı saha maçları, şehir dışı geziler, ödüllü bilgi yarışmaları ile çocuklar camiyi, cemaati, dini birinci kaynaktan doğru olarak tanıyacak, sevecek, çevresindekileri de buraya kanalize edecek” diye sıraladı.

Din görevlisi Ömer Evci, “Her pazar yönetim kurulu, din görevlimizle, çocuklarla sadece eğlenmekle kalmıyoruz; kursa gelen öğrencilerin yüzde 80’i Kuran-ı Kerim’i rahatça okuma, yüzde 70’i ezberlenmesi gereken tüm sureleri ezberleme başarısını sergilemiş” dedi. Camilerin sadece insanların namaz kılıp orayı terk ettiği mekânlar olmadığını ifade eden Evci, “Camilerimiz namaz kılınan, ibadet edilen, Kur’an okunan, din, ahlak eğitiminin verildiği, kitabın okunduğu, ilmin merkezi olan mabetlerdir. Camideki cemaat profili de yine belli yaştaki insanların gelip gittiği değil, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak camimiz böyle sahip çıkılarak bu amaca hizmet ettiği an camide fonksiyonunu en güzel şekilde ifade etmiş olur” diye konuştu. Evci, ayrıca öğrencilere kahvaltı öncesinde sofra adabı ile ilgili bilgiler verdi. Caminin cemaati cami içine kurduğu sinevizyon sistemiyle çocuklara sinema keyfi yaşatmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.