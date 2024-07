Çocuğunu okula göndermeyen iki anneye hapis!

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Schleswig-Holstein eyaletinde çocuklarını uzun süre okula göndermedikleri için iki anne hapis cezasına çarptırıldı. Schleswig kenti yakınlarındaki Ostholstein beldesinde eşinden ayrı yaşayan bir kadın, 2019/2020 eğitim yılına kadar düzenli olarak okula gidip gelen 12 yaşındaki oğlunu daha sonraki yıllarda okula göndermemekte direndi. Aynı bölgedeki Dithmarschen beldesinde de başka bir anne, 2020 yılına kadar düzenli olarak okula gidip gelen 15 yaşındaki oğlunu daha sonraki yıllarda okul yöneticilerinin ve ilgili eğitim makamlarının tüm uyarılarına rağmen okula göndermedi. Yönetimin şikâyette bulunması üzerine her iki anne de bu yıl ocak ayında Schleswig-Holstein İdari Mahkemesi tarafından 800’er Euro para cezasına çarptıldı. Ancak iki kadın da para cezalarını ödemedi. Düzenli gelirleri olmadığı için icra makamları da elleri boş döndü. Bunun üzerine aynı mahkeme her iki anneyi de çocuklarını okula göndermemekte direndikleri ve para cezasını ödemedikleri için 3’er gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak her iki annenin de Schleswig-Holstein Yüksek İdari Mahkemesi’ne itiraz hakları bulunduğu için cezaevine gönderilmediği belirtildi.