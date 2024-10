Coca Cola, 28 milyon şişe içeceği geri istedi

Haberin Devamı

ÜRETİM sırasında kırılan bir süzgeç, büyük bir geri çağırma operasyonuna yol açtı. Coca-Cola, tedbir amaçlı olarak Avusturya’da iki aylık üretime denk gelen 28 milyon şişe içeceği bayilerden geri istedi. Bu geri isteme, 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 son kullanma tarihine sahip 0.5 litrelik PET şişelerde satılan Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix markalarının limonatalarını kapsıyor. Diğer ambalaj boyutları ve markalar bu geri istemeden etkilenmiyor.

HEPSİNİ RAFTAN İNDİRİN

Üretimdeki teknik hata nedeniyle sınırlı sayıda şişede küçük metal parçalarının bulunma olasılığı göz ardı edilemediği için bu ürünlerin tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Potansiyel sağlık riski taşıyan bu ürünler, fiş ibraz edilmeden Avusturya’daki perakende satış noktalarına verilerek ücret iadesi alınabilir. Etkilenen ürünlerin satışı yasaklandı ve bu geri isteme restoranları da kapsıyor. Viyana Pazar Dairesi’nden Markus Hengl, çarşamba günü ZIB 2 programında yaptığı açıklamada, marketlerin etkilenen tüm partileri raflardan kaldırması gerektiğini belirtti.

GERİ ÇAĞIRILAN ŞİŞELER:

Ürünler: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limon, Coca-Cola Zero Şekersiz Kafeinsiz, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Portakal, Fanta Portakal Zero, Fanta Limon Zero, Fanta Egzotik Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) ve MezzoMix.

Ambalaj: 0.5 litrelik PET şişeler.

Son kullanma tarihleri: 04.02.2025 ile 12.04.2025 arasındaki tarihler ve ‘WP’ kodlaması (şişenin arkasında, etiketin üzerinde yer alıyor).