Claudia Sampedro'dan Instagram'ı sallayan pozlar!

Amerikan Futbol Ligi NFL'de forma giyen Juliıs Peppers'in eşi olan Kübalı model Claudia Sampedro son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Küba doğumlu Claudia, güzelliği sayesinde keşfedildikten sonra modellik hayatına atıldı. Modellik kariyerinde basamakları hızla tırmanan isim kısa bir süre içinde kendini ABD'de buldu.

Kameraların onu sevmesi nedeniyle ABD'deki dergilerde kendisine sayfalarca yer bulan isim, kısa sürede televizyona da adım attı.



Reality Şov programında aldığı rolden sonra iyice ünlenen isim, o dönem NFL futbolcularından olan Julius Peppers ile tanıştı ve hayatı değişti. Yılda milyonlarca dolar kazanan Julius Peppers ile hayatını birleştiren model, evliliğin ardından modelliğe ara vermeden devam ediyor.



Instagram paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Claudia Sampedro, bikinisiyle verdiği pozla binlerce beğeni kazandı.

İşte o paylaşım...